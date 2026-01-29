Sorpresa con el horario del Girona - Barça

Durante la mañana del jueves se han dado a conocer los horarios de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. En esta nueva fecha del campeonato doméstico tendremos un duelo entre Girona y FC Barcelona en Montilivi y la patronal ha sorprendido a ambos clubes con la fecha del encuentro.

Así pues, el derbi catalán entre Girona y FC Barcelona se disputará el lunes 16 de febrero a las 21:00 horas en Montilivi, cerrando la jornada que abrirán Elche y Osasuna viéndose las caras en el Estadio Martínez Valero el viernes 13 de febrero, también, a las 21:00 horas.

Por su parte, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el sábado a las 21:00 horas; mientras que el Atlético de Madrid jugará a domicilio contra el Rayo Vallecano un poco antes: a las 16:15 horas.

Esta jornada se llevará a cabo la misma semana en la que se disputarán la ida de las semifinales de la Copa, en la que el Barça podría estar inmerso si supera al Albacete el próximo martes 3 de febrero (21:00 horas) en los cuartos de final. Por ello, LaLiga informa que estos partidos están sujetos a modificación en función del resultado de los cuartos de final de la Copa y el 'play off' de acceso a los octavos de final de la competiciones UEFA.

Será, por lo tanto, el primer partido que el FC Barcelona dispute esta temporada en lunes. La última vez que los blaugranas tuvieron un encuentro agendado en este día de la semana fue el curso pasado contra el Rayo Vallecano, precisamente, también, en la 24ª jornada, con victoria de los catalanes por 1-0.

Barça y Girona ya se vieron las caras hace tres años en un partido liguero de lunes. Fue durante la campaña 2022/23 y el resultado del derbi catalán no se movió en el marcador del Spotify Camp Nou: 0-0. Hasta la fecha, los blaugranas han jugado 34 encuentros en lunes con un balance 21 victorias, seis empates y siete derrotas.

De esta manera, el Barça ya tiene agendados los siguientes partidos en este orden: sábado 31 de enero (21:00 horas) 22ª jornada de LaLiga a domicilio contra el Elche, martes 3 de febrero (21:00 horas) cuartos de final de Copa ante el Albacete en el Carlos Belmonte, sábado 7 de febrero (16:15 horas) frente al Mallorca en la 23ª jornada de LaLiga en el Spotify Camp Nou y el comentado derbi catalán en Montilivi el lunes 16 de febrero (21:00 horas).