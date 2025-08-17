La sorpresa Eric García: de transferible en diciembre a titularísimo en el Barça

Era la única duda del once de Son Moix y Hansi Flick la disipó pronto. Eric Garcia comenzaba la temporada oficial de titular ante el Mallorca sentando a Jules Koundé, uno de los jugadores que dispuso de más minutos el pasado curso. El canterano blaugrana ha protagonizado el gran sorpasso del curso confirmando que este año va a tener muchísimos minutos gracias a su polivalencia. Es ya uno de los futbolistas en los que más confía Flick.

La historia de Eric Garcia es de superación. Regresó al Barça en junio pasado tras realizar una temporada espectacular en el Girona y tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva decidieron que se quedara ante las lesiones de Christensen y Araujo. La idea era que jugara de central, pero acabó jugando de casi todo menos de central.

Y eso que fue un año tremendamente complicado, ya que Eric no gozó de minutos en la primera fase de la temporada. La pareja Íñigo-Cubarsí se asentó en la posición de central, Casadó se hizo con el pivote y Koundé era intocable en el lateral derecho. Llegados a diciembre, Flick mantuvo una conversación con él: estaban satisfechos de su evolución pero sería difícil que tuviese minutos. Se le abrieron las puertas con el Girona muy interesado, pero en enero las dos partes se dieron otra oportunidad. Y Flick acertó.

Eric comenzó a jugar de central y de pivote y acabó la temporada como lateral derecho titular protagonizando partidos espectaculares. Y marcando goles importantes. Tanto, que Flick pidió a Deco que prolongara el contrato de Eric. Le quería sí o sí para el proyecto y le dejó claro que iba a jugar.

Lo que nadie se esperaba es que Eric Garcia se consolidara en la titularidad. Ya jugó el Gamper por delante de Koundé y fue significativo su puesto en el once en Son Moix. Es probable que el francés acabe pasándole por delante, pero el mensaje de Flick es claro: el que rinda, jugará. Y Eric va a ser importante. Muy importante.

Ahora, tras este inicio, la presión va para la dirección deportiva, encargada de cerrar su renovación hasta el 2029. Las negociaciones están encarriladas pero falta una última reunión para sellar el acuerdo. Eric quiere seguir y el Barça quiere que siga, por lo que habrá acuerdo. Porque ahora, es de los peor pagados de la plantilla y su rol ha cambiado muchísimo.