'Sorpresa Ebrima' horas antes del Gamper

El Barça se mide esta noche al Al Ahly (20:00/TV3) y una de las ausencias inesperadas podría ser Ebrima Tunkara. El canterano, de solo 16 años, ha realizado toda la pretemporada con el primer equipo, pero esta mañana (10:00 horas) ha participado en un encuentro con el filial. El mediapunta ha sido titular en el amistoso a puerta cerrada entre el Barça Atlètic y el Europa, que se está disputando en el Johan Cruyff.

Su presencia en el partido del filial parece descartarle para el Gamper y habrá que ver si esto supone un cambio de dinámica: del primer equipo al filial. Ebrima ha sido una de las grandes revelaciones de la pretemporada del Barça pese a tener solo 16 años. Aunque en el último amistoso solo disputó unos minutos, fue titular en algunos encuentros y dejó muy buenas sensaciones actuando como mediapunta. Flick también lo ha probado en los entrenamientos como falso 9.

Belletti ha alineado un once formado por Iker Rodríguez, Landry, Hazif, Campos, Caicedo, Roger, Shane Kluivert, Juan Ybarra, Tunkara, Aziz y Gistau. El técnico ha hecho varios cambios en la segunda mitad, pero ha mantenido a Ebrima en el once.

Habrá que ver qué canteranos de los que han estado en dinámica del primer equipo participan esta noche en el Gamper. Álvaro Cortés, Xavi Espart, Brian Fariñas, Orian Goren, Jordi Pesquer, Hamza Abdelkarim y Eder Aller son los candidatos.

El verano de Ebrima

Ebrima ha vivido uno de los veranos más intensos de su carrera. El canterano ha pasado de jugar con el Juvenil A la temporada pasada y aparecer de manera puntual con el filial a participar en la pretemporada del primer equipo y tener protagonismo. El propio Flick no dudó en dedicarle elogios y mencionó a Ebrima y Orian Goren como dos de los canteranos que más le habían sorprendido.

Fermín también apuntó a los mismos nombres cuando le preguntaron por los jóvenes de la cantera que más le habían llamado la atención. El regreso de los internacionales complica las opciones de tener protagonismo de Ebrima, que ocupa una posición donde compiten Olmo y el propio Fermín. Ebrima la temporada pasada también jugó de extremo derecho con el Juvenil A, pero Flick no lo ha probado en esta posición durante la pretemporada.