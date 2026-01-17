Sorpresa en el entrenamiento del Barça: Raphinha, al margen

El Barça se volvió a poner en modo Liga tras conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey y superar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Los culés están en un momento muy dulce, con 11 victorias consecutivas, y quiere seguir sumando para mantener la distancia en la clasificación.

Los azulgranas se ejercitaron por última vez antes de viajar el domingo por la mañana en la Ciutat Esportiva. Hansi Flick sabe que puede contar con casi todos sus futbolistas para el duelo liguero, con las únicas bajas ya confirmadas de Gavi y Christensen. Aunque el Barça se ha despertado con una sorpresa. Raphinha no se ha ejercitado este sábado, aunque según ha podido saber SPORT, no está descartado para viajar a Anoeta y Flick confirmará su decisión en rueda de prensa.

El brasileño sí que se ha desplazado con sus compañeros a la Ciutat Esportiva y ha entrenado en solitario en el gimnasio tras notar unas molestias, no ha saltado sobre el césped con normalidad. El brasileño había terminado sus últimos encuentros tocado tras un gran esfuerzo y fue suplente en Copa del Rey ante el Racing de Santander. La idea es que viaje, aunque no sabemos si podrá ser titular contra la Real Sociedad.

Además de Raphinha, otro de los que no se ejercitó fue Dro. El hispano-filipino ya tiene decidido abandonar el FC Barcelona este mercado de invierno y abonará en los próximos días su cláusula de rescisión de 6 millones de euros. El canterano lleva sin ejercitarse con el club desde la Supercopa de España. En un primer momento se habló de unas molestias físicas, aunque, como avanzó SPORT, su futuro está lejos de Barcelona y apunta a París.

En cambio, Ter Stegen sí que se entrenó con sus compañeros, aunque su cesión al Girona está prácticamente cerrada. Para completar la sesión, Flick llamó a dos laterales izquierdos del juvenil: Lorenzo Oertli y Pol Bernabéu.

Los azulgranas viajarán el domingo por la mañana y jugarán a las 21:00 h el primer partido de la segunda vuelta de Liga en el campo de la Real Sociedad.