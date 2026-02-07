Sorpresa en la capitanía del Barça

El Barça presentó una imagen poco habitual en el partido contra el RCD Mallorca con una capitanía inesperada que no entraba en los planes iniciales. Con Ter Stegen cedido al Girona, Araujo y De Jong partiendo desde el banquillo, y con Raphinha y Pedri lesionados, el escenario parecía claro: Eric Garcia, quinto capitán según avanzó la Cadena SER, estaba llamado a portar la senyera.

Sin embargo, la realidad fue otra. El brazalete acabó en el brazo de Robert Lewandowski, una decisión que sorprendió ya que el nombre del polaco no se había barajado cuando Ter Stegen salió en el mercado invernal, dejando una plaza en el grupo de capitanes.

El delantero polaco, que llegó al club en el verano de 2022 —medio año después que el de Martorell, siempre capitán en las categorías inferiores—, se impuso finalmente en la jerarquía circunstancial del once. Su ascendencia dentro del grupo y su condición de estrella del equipo pesaron más que el orden cronológico de llegada al club.

Lewandowski hizo el 1-0 ante el Mallorca / DANI BARBEITO

Lewandowski, para 'celebrar' su capitanía, aunque no era la primera vez que lucía el brazalete —se estrenó ante el Valencia en enero de 2025, partido de la temporada pasada en Montjuïc—, se regaló el primer tanto del partido en una acción en la que demostró que, pese al paso de los años, sigue siendo un 'killer' de área definiendo con la tranquilidad de los grandes.

Situación excepcional

La situación fue excepcional. Flick se encontró sin cuatro de los cinco capitanes elegidos por la plantilla en el verano de 2024. Pese a la titularidad de Eric Garcia, señalado como quinto capitán tras la salida de Ter Stegen, lo cierto es que ni el club ni el técnico alemán han hecho oficial ningún cambio en el escalafón.

Noticias relacionadas

La decisión de hoy ante el Mallorca evidencia que, llegado el momento, el liderazgo práctico en la plantilla se ha impuesto, aunque la oportunidad de Eric, que ya ha lucido la senyera esta temporada, llegará.