Sorpresa en la cantera azulgrana: nuevo extremo para el Juvenil A

Sorpresa en clave cantera. Cuando daba la senación que el mercado de fichajes en el fútbol formativo azulgrana había bajado definitivamente la persiana tras la incorporación de Ajay Tavares, SPORT ha podido saber que el Barça ha cerrado también la llegada de Alez González Yanes, extremo izquierdo nacido en 2009 y procedente de la Damm, que se incorporará de inmediato al Juvenil A.

Según ha podido conocer este periódico, la firma es inminente y el futbolista pasará reconocimiento médico hoy mismo y, una vez superadas las pertinentes pruebas, se pondrá a entrenar bajo las órdenes de Pol Planas. La apuesta del club, comandada por Deco y Joao Amarales clara es la de reforzar el frente ofensivo del Juvenil A con el talento joven y el desborde del joven futbolista. Aunque la gran mayoría de futbolistas en los que se estaba fijando la actual dirección deportiva estaban centrados en el extranjero, los grandes números del jugador han llamado muy positivamente hasta el punto de acometer su fichaje. El Barça abonará una cantidad simbólica en concepto de derechos de formación.

Números de 'crack'

Alez González ha disputado esta temporada 22 partidos en los que ha firmado 12 goles, cifras que hablan de su impacto ofensivo. Se trata de un extremo izquierdo muy veloz, vertical y con una notable capacidad para el regate. Destaca por su explosividad en los primeros metros, su facilidad para encarar y su insistencia constante sobre el lateral rival.

En el plano físico, combina agilidad y cambio de ritmo, cualidades esenciales para el juego exterior que demanda el modelo azulgrana, además de tener una gran capacidad para centrar balones al área. Está en su último año de juvenil, por lo que se integrará directamente en el Juvenil A, si bien no se descarta que, en función de su progresión, pueda ser convocado en el futuro con el filial azulgrana.

Con este fichaje, el Barça vuelve a reforzar su apuesta por la cantera y deja claro que, más allá de seguir de cerca el talento internacional, continúa muy atento a las categorías inferiores del fútbol catalán.