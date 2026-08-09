De la sorpresa Alexis a las 20 pizzas en el autocar: las 10 horas del Barça en Udine

Una travesía relámpago pero repleta de nombres propios, guiños al pasado y detalles curiosos. El FC Barcelona completó una expedición de apenas diez horas en tierras italianas para disputar la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo triangular de verano que midió a los azulgranas contra el Nottingham Forest y el anfitrión, el Udinese.

El equipo aterrizó en el aeropuerto de Trieste sobre las 13:30 horas y se desplazó de inmediato a un hotel en una localidad limítrofe muy cercana a Udine. Tras un breve descanso, la expedición puso rumbo al Stadio Friuli pasadas las 18:30 para encarar una velada frenética.

Yuste al mando

A nivel institucional, la expedición estuvo liderada por el vicepresidente Rafa Yuste. Joan Laporta permaneció en Barcelona convaleciente de la arritmia sufrida recientemente, por la que aún tiene contraindicado coger aviones, mientras que Deco se quedó en la ciudad condal gestionando asuntos de mercado.

Fariñas, en una acción con el Barça ante el Udinese / Dani Barbeito

La acción arrancó a las 20:00 con el duelo entre el Udinese y el Nottingham Forest. Hansi Flick presenció parte de este encuentro a pie de campo, desde la zona de banquillos, analizando al detalle el rodaje de sus contrincantes antes de que el Barça saltara al césped para afrontar sus dos compromisos consecutivos.

El palco VIP del Stadio Friuli se convirtió en una auténtica reunión de ilustres. Una de las presencias esperadas fue la de Gerard Deulofeu. El canterano azulgrana recibió de manos de Yuste una camiseta conmemorativa del Barça. Sin contrato en vigor con el Udinese, Deulofeu sigue vinculado a las instalaciones del club para tratarse con sus servicios médicos de la grave lesión de rodilla que padece, con la incógnita de si podrá volver a jugar.

Sorpresa Alexis

La gran sorpresa de la noche la protagonizó Alexis Sánchez. El chileno, ídolo absoluto en Udine —donde el museo de leyendas del estadio exhibe multitud de sus camisetas—, vio el torneo desde la zona noble.

Tras su paso por el Sevilla la última campaña, el delantero se encuentra actualmente sin equipo, aunque no retirado. A la cita se sumó también Antonio Di Natale, mítica leyenda napolitana que defendió la camiseta del Udinese durante 12 años y que hoy reside en la Toscana presidiendo un club de fútbol base.

Final redondo

El broche de la visita lo puso la cena posterior a los partidos. El club encargó con antelación más de 20 pizzas al ilustre restaurante Ancona Due de Udine para alimentar a futbolistas y al staff de Flick.

Hansi Flick repasó en Udine la actualidad azulgrana / Dani Barbeito

Este establecimiento, que durante 15 años fue el restaurante oficial del Udinese y cuenta con un santuario de camisetas firmadas de la Serie A, sirvió especialidades como la 'Cuatro Quesos' o la 'Boscaiola', cerrando así un viaje relámpago tan intenso en lo deportivo como en lo gastronómico.