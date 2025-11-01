"Nos sorprendió la lesión de Pedri"

La comparecencia de Hansi Flick antes del duelo ante el Elche dejó claro que el técnico alemán está totalmente resignado con las lesiones que están azotando a su equipo en este inicio de curso y lamentó profundamente la baja de Pedri para el próximo mes de competición.

El tinerferño, que terminó el Clásico con lo que parecía simplemente una ligera molestia, finalmente sufre una nueva lesión del bíceps femoral que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante las próximas seis semanas, una ausencia que costará de reemplazar en el terreno de juego:

“¿La lesión de Pedri? Nos sorprendió cuando llegó porque tras el clásico solo notaba una molestia y fatiga, pero al revisarlo vimos la lesión. Tenemos que asumirlo, nos faltará uno de nuestros mejores jugadores, nos da posesión de pelota y tenemos que apañarnos sin él. Esperemos que vuelva pronto”, explicó el entrenador azulgrana.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Pau Cubarsí. El central, de solo 18 años, ha disputado prácticamente todos los minutos esta temporada y Flick quiso poner en valor su rendimiento, al tiempo que pidió comprensión por su juventud y desgaste acumulado ante un inicio de curso en el que sus prestaciones han bajado, como el resto del equipo, respecto a la solidez mostrada en el primer año de Flick en el banquillo.

“¿El rendimiento de Cubarsí? ¿Cuántos años tiene, 18? Pues es normal que no siempre esté a su máximo nivel. Para mí lleva dos temporadas a un nivel top. Estoy muy contento. Si no está en su mejor versión hay que trabajar con ellos y con el resto. Es trabajo para los técnicos y los jugadores. Dar todo lo que puedan al equipo”, expresó el técnico.

El tercer nombre propio más allá de Lamine Yamal, que ocupó gran parte de las intervencioes del germano, fue Joan García. El guardameta sigue recuperándose de su lesión y avanza en su proceso de reintegración con buenas sensaciones como se pudo comprobar sobre el césped de la Ciutat Esportiva. Flick se mostró cauto, pero optimista, al hablar de su evolución.

“Con Joan vamos día a día, está entrenando, se le ve bien y va por buen camino, pero no hay presionar ni apretar con eso, está evolucionando bien”, señaló.