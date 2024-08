¿Quién ha sorprendido más a Olmo? "Nos entenderemos bien..."

Dani Olmo ya conocía el lujo de jugar al lado de Lamine Yamal o Pedri. Pero no conocía a buena parte del vestuario actual del FC Barcelona. Se marchó hace una década y, lógicamente, de aquel entonces no queda nadie. Gracias a las concentraciones con la selección española ha labrado una muy buena relación (como ya se vio en Vallecas) con Lamine y Pedri. También con Pau Cubarsí, Fermín o Ferran.

El egarense cumplía por fin su sueño en un verano que se fue complicando, pero que terminó con final feliz. Deco viajó a Alemania y desenquistó el 'caso Olmo'. Dani volvía a Barcelona, a casa, para ser una pieza importante. Flick estaba encantado con su llegada. Refuerzo versátil y salto de calidad importante para la plantilla.

ELOGIOS AL DE PORTO ALEGRE

En la entrevista con SPORT que pueden disfrutar este viernes, le preguntamos a Olmo acerca de qué nuevo compañero le ha sorprendido más en el vestuario azulgrana. Y la respuesta, en cierta forma, sorprende: "Que no conociera tanto me ha sorprendido Raphinha. Lo había visto pero no había jugado con él. La calidad que tiene…es un jugador con el que creo que nos entenderemos bien y creo que lo da todo por el equipo. Es un jugador de equipo, lo poco que he visto...está pendiente de los jóvenes. Tenemos un grupo muy sano".

Dani Olmo desvela en la entrevista con Sport a quién ficharía para reforzar el equipo / Javi FERRÁNDIZ / Sport

¿Si fuera director deportivo del Barça y le dieran un cheque en blanco, ¿a quién ficharía?: "Si tuviera un cheque en blanco, habría tantos…yo creo que a Messi o a Busquets. Para mí Messi ha sido siempre el mejor de la historia. Igualmente con el equipo que tenemos me quedaba tranquilo".