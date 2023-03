Las sorprendentes cifras de Ansu Fati

El delantero ha jugado 95 partidos con el Barça, solo cinco de ellos completos Ha participado en 37 partidos esta temporada, pero es el decimonoveno jugador de la plantilla en número de minutos

Ansu Fati está recuperado de las dos graves lesiones, una de menisco y otra un desgarro en un muslo, que hicieron que durante las temporadas 2020/21 y 2021/22 solo pudiese disputar 25 encuentros. Así se explica que este curso haya participado en 37 de los 39 partidos oficiales jugados por el Barça, dejándolo de hacer solo en Villarreal, por decisión técnica, y contra el Almería por unas molestias físicas.

Ansu está recuperado pero no es el mismo de antes de aquellas lesiones. El jugador, que aceptó en su día heredar el '10' de Leo Messi, no se rinde y quiere seguir trabajando para recuperar la titularidad y ser más protagonista en el equipo. Y es que solo ha jugado los 90 minutos en dos de los 37 partidos que ha jugado esta temporada, en el adiós de la Champions contra el Viktoria Plzen y ante el Getafe en la Liga. En los 37 partidos disputados este curso, Ansu solo ha sido titular en once de ellos. Ha marcado seis goles y ha repartido tres asistencias. El atacante de la cantera ha disputado 1.339 minutos, teniendo a dieciocho jugadores de la plantilla por delante suyo en número de minutos.

Ansu, en la sesión de entrenamiento | FCB

Pero que Ansu juegue pocos partidos completos no es nuevo. Está a punto de llegar a los 100 partidos oficiales con el primer equipo. Suma 95 y solo cinco de ellos los ha jugado completos. A los dos de esta temporada, deben sumarse tres de su primer curso en el primer equipo, el de su explosión. Dos de ellos fueron en la Copa ante el Ibiza y el Leganés y el tercera contra el Osasuna en la Liga.

EL FUTURO

Ante su situación actual, en la que no está teniendo el protagonismo deseado, su futuro en el club es incierto. El jugador ha reiterado que su deseo sigue siendo triunfar en el Barça y que no se rendirá para llegar a este objetivo, pero son muchas las informaciones que apuntan a que su representante, Jorge Mendes, ha ofrecido al jugador a unos cuantos clubes ingleses. De lo que pase de aquí a final de temporada, dependerá el futuro de Ansu.