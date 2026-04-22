Sorprendente Sergiño Dest: "Volver al Barça sería un sueño. Creo que encajaría bien"

Sergiño Dest tiene aún la espina clavada de no poder haber triunfado en el Barça. El lateral firmó muy joven procedente del Ajax y no pudo asentarse en el once blaugrana a pesar de que fue una apuesta de futuro del club. Le acabaron cediendo al Milan y, luego al PSV, dónde finalmente fichó de forma definitiva. Ha realizado una muy buena temporada, tiene ofertas importantes y le encataría regresar al Barça: "Fichar por el Barça seguiría siendo un sueño. La forma de jugar de Hansi Flick es increíble. Creo que encajaría bien", reconoció el futbolista en 'NPO Radio'.

Dest explicó que mantiene contacto con algunos futbolistas de la primera plantilla del Barça y que aún estiman su juego como lateral: "Hablé con Araújo hace algún tiempo después del partido entre Estados Unidos y Uruguay, y tuvimos una buena charla. Me dijo que él y Frenkie a veces comentan que no entienden por qué me vendieron, que encajaría bien aquí", explicó.

Lo que sí tiene claro Sergiño Dest es que está preparado para dar un paso más en su carrera tras haber superado una grave lesión de rodilla y recuperado sus mejores sensaciones como futbolista: "Creo que el PSV es un gran club, así que la historia de otro club tiene que ser buena. Pero quiero seguir poniéndome a prueba. También tiene que ver con la Eredivisie. Quiero poder superarme cada semana en una liga más importante y medirme con los mejores. Hay interés de clubs, pero aún no hay nada concreto. Eso todavía está lejos de suceder", comentó.

Dest admitió que fue un palo muy fuerte su lesión de rodilla tras su primer año de cesión en el PSV, dónde hizo unos números increíbles: "Me hubiera gustado mucho ver dónde habría jugado después de esa temporada con el PSV. Jugué muy bien y mantuve un nivel constante".

El lateral explicó que pudo jugar con Holanda, pero que prefirió la vía de los Estados Unidos porque apostaron por él en la selección absoluta: "Para ser honesto, en ese momento me sentía más atraído por los Países Bajos, pero la cultura estadounidense realmente me atrajo. Clubs como el Bayern de Múnich y el Barcelona ya habían mostrado interés en mí, pero la Federación holandesa querían que me uniera primero a la selección sub-21 de los Países Bajos. En ese momento, dejé de tomarlos en serio, también porque ya podía debutar con la selección de Estados Unidos. E hice esto", comentó.