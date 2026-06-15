La sorprendente reflexión de Carlos Alberto Parreira sobre Hamza: "Con 17 años Pelé asombró al mundo"

Hamza Abdelkarim todavía no ha debutado con el primer equipo del Barça, pero ya empieza a acaparar focos a nivel internacional. El delantero egipcio, incorporado el pasado mes de enero procedente del Al-Ahly y fichado de forma definitiva por el club hace apenas unas semanas, ha sido protagonista en las horas previas al debut de Egipto en el Mundial por unas llamativas declaraciones de Carlos Alberto Parreira.

El exseleccionador brasileño, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994, fue preguntado en una entrevista concedida al medio egipcio 'WinWin' por la presencia del joven atacante en la convocatoria de los 'Faraones' en la que sorprendió a todos por 'sacar a pasear' el nombre de Pelé:

"En 1958 había un chico llamado Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, que tenía 17 o 18 años y asombró al mundo con su estilo de juego", recordó el técnico brasileño.

Parreira no quiso comparar directamente a Hamza con una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, pero sí defendió que el talento no entiende de edad. "Si tiene confianza en sí mismo, entrena bien, tiene personalidad fuerte y una buena técnica, el seleccionador puede confiar en él y darle la oportunidad de jugar un Mundial", añadió.

Las palabras del técnico llegan en un momento importante para el delantero blaugrana. Hamza fue una de las grandes sorpresas de la lista de Egipto para la Copa del Mundo después de unos meses en los que únicamente ha competido con el Juvenil A del Barça. Pese a ello, Hossam Hassan decidió incluirle en una convocatoria liderada por Mohamed Salah y Omar Marmoush.

En el Barça existe una enorme confianza en la progresión del atacante. Su físico imponente, por encima del 1,90, y su capacidad goleadora convencieron a los responsables del área deportiva culé, que ejecutaron la opción de compra de 1,5 millones de euros pactada con el Al-Ahly para asegurar su continuidad.

Durante la entrevista, Parreira también recordó otro precedente muy conocido. El brasileño explicó por qué Ronaldo Nazário, que formó parte de la selección campeona del mundo en 1994, no llegó a disputar un solo minuto durante el torneo con él como seleccionador:

"Romário y Bebeto estaban jugando de forma brillante. Ronaldo era joven e inexperto, aunque tenía un talento excepcional. Le dimos oportunidades en los amistosos y respondió muy bien, pero era necesario combinar experiencia y juventud", explicó.