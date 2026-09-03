El sorprendente reencuentro de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt y Donny van de Beek fueron tres de los grandes protagonistas del Ajax que enamoró a Europa en 2019. El equipo dirigido por Erik ten Hag alcanzó las semifinales de la Champions League después de eliminar al Real Madrid y a la Juventus y se convirtió en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

De Jong destacaba en el centro del campo, De Ligt ejercía como capitán y líder de la defensa y Van de Beek aportaba llegada y goles desde la segunda línea. Los tres eran piezas fundamentales de un equipo que parecía destinado a marcar una época, y su rendimiento provocó que los grandes clubes europeos se interesaran por ellos.

El Barça fue uno de los equipos que más se fijó en aquella generación. El club azulgrana cerró el fichaje de Frenkie de Jong en 2019 y posteriormente intentó hacer lo propio con De Ligt, que llegó a ser una de sus grandes prioridades. También Van de Beek apareció en el radar blaugrana, aunque finalmente el club no consiguió reunir a las tres estrellas del Ajax.

El reencuentro de una generación inolvidable

Y ahora, más de siete años después, Frenkie, De Ligt y Van de Beek han vuelto a coincidir. El centrocampista del Barça ha compartido en Instagram una fotografía junto a sus dos antiguos compañeros durante una cena en Ámsterdam, mientras se recupera de su grave lesión.

La imagen, que ha destcado el propio Ajax en sus redes sociales, recupera por unos instantes a tres futbolistas que tomaron caminos muy diferentes después de abandonar el Ajax. De Ligt fichó por la Juventus, Van de Beek se marchó al Manchester United y De Jong puso rumbo al Barça.

Las carreras de los tres no terminaron de alcanzar las enormes expectativas que habían generado durante aquella Champions. De Jong se ha consolidado en el conjunto azulgrana, aunque su etapa ha estado marcada por lesiones y altibajos; De Ligt pasó posteriormente por el Bayern antes de llegar al Manchester United, mientras que Van de Beek no consiguió asentarse en Old Trafford y acabó en el Girona.

Aquel Ajax se deshizo prácticamente por completo después de su histórica temporada, pero el vínculo entre sus protagonistas se mantiene con el paso de los años. Ahora, Frenkie ha recuperado una imagen de aquella generación desde Ámsterdam. Una cena entre tres viejos compañeros que volvieron a reunirse en la ciudad donde comenzó una de las historias más recordadas del fútbol europeo reciente.