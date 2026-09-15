La sorprendente predicción de Matthäus: Ter Stegen y Adeyemi regresan con Klopp

Nadie podrá discutir que Lothar Matthäus no habla claro en sus columnas de opinión. El mítico centrocampista alemán sigue fiel a su discurso, pronunciándose abiertamente sobre todo aquello que hace referencia al fútbol alemán. Y con la llegada de Jurgen Klopp no iba a ser menos. A falta de menos de 48 horas para que el flamante seleccionador alemán haga pública su primera lista de convocados, Matthäus asegura que habrá más de una sorpresa.

De entrada, Lothar agradece que se aparquen los experimentos. En su columna, asegura que está convencido que con Klopp no habrá experimentos a la hora de mover a futbolistas lejos de su posición natural, tal y como sucedió con Kimmich, Vagnoman o Bisseck en la etapa de Nagelsmann. El exinternacional germano destacaba que Klopp tiene un estilo 100% definido y que es fiel a su esquema.

Cambios importantes

Este jueves se desvelará la lista 'made in Klopp' y la primera de las grandes dudas arranca en la portería. Tras la etapa Neuer toca desvelar si el nuevo seleccionador sigue aferrado a la vieja guardia o bien apuesta por un relevo generacional. Matthäus lo tiene claro, y su predicción es de lo más sorprendente. "Por lo que respecta a Ter Stegen, estoy convencido que estará en la lista. Si continúa con sus buenas actuaciones en Amsterdam, es candidato incluso a la titularidad". La ascendencia del meta azulgrana, cedido al Ajax, se entiende si tenemos en cuenta que la otra gran alternativa podría ser Karius.

En la línea de ataque también se esperan cambios sustanciales. Tras el desastre mundialista, Matthäus augura caras nuevas en esta primera relación de internacionales que dará a conocer Klopp. Cuatro nombres a tener en cuenta viendo el rendimiento en este inicio de temporada: el primero no es otro que Karim Adeyemi, que en el Barça está encontrando un ecosistema que le ha permitido recuperar protagonismo y firmar goles espectaculares. Lottar también advierte del potencial de Kevin Schade (Brentford), asió como Nicolo Tresoldi (un futbolista bajo el punto de mira de Deco en el Brujas) y, por último, Pejcinovic, del Stuttgart.

El fútbol alemán espera un cambio de la mano de Klopp. El exentrenador del Liverpool ha devuelto la ilusión a una selección que ha encadenado varios fracasos importantes y no cabe duda que esta primera convocatoria debe dejar bien clara la línea a seguir en los próximos retos internacionales. Si Lothar Matthäus está en lo cierto, Ter Stegen y Adeyemi volverán a vestir la camiseta de la selección germana.