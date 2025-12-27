El sorprendente origen del nombre de Lamine Yamal (y sus historias más rocambolescas)

Lamine Yamal solo tiene 18 años, pero su historia es tan fulgurante que ya se han escrito varios libros sobre él. "Nació y al día siguiente se transformó en la aparición más fulgurante de la historia del fútbol mundial", recuerda el periodista Pedro Molina (National Geographic y El Confidencial) en 'Fenómeno Lamine Yamal'.

El autor explora qué hay detrás de su irrupción y lo hace con la inquietud de buscar en los márgenes de la vida del delantero cómo forjó su carácter. Entre los apuntes menos conocidos del futbolista, destaca el origen de su nombre. "Pero esta vez para Sheila y Mounir el verano será diferente", empieza diciendo Molina para referirse al momento que le cambiará la vida a los padres de Lamine.

"A mediados de julio esperan que nazca su hijo. Como cualquier par de padres primerizos, temen por su nueva vida con el adicional de que viven con lo justo. Cuentan con el apoyo de sus familias, pero hay dos amigos que los ayudan especialmente y se convierten en el sostén fundamental durante el embarazo. Uno es el vecino gambiano de Mataró, que maneja un taxi. Se llama Lamine, que en árabe significa 'el giel'. El otro es Yamal, también de origen africano, cuyo nombre se traduce como "belleza", apunta.

"Finalmente, el 13 de julio de 2007 la pareja se traslada hasta Esplugues de Llobregat y en el hospital nace su pequeño bebé, una combinación de rasgos perfecta de ambos progenitores. En agradecimiento a los amigos incondicionales, lo llaman Lamine Yamal. A diferencia de lo que sucede en Marruecos, lleva el doble apellido de todos los recién nacidos en España: Nasraoui Ebana".

No son meses fáciles para la familia: "El bebé sonríe y todos luego recordarán que se comporta muy bien, pero la inestabilidad emocional y económica atraviesa a su familia. Cada uno hace lo que puede. Para la crianza del bebé acceden a beneficios sociales y reciben asistencia de Unicef, presente en los barrios periféricos más carenciados de Cataluña. Lamine no lo sabe, pero en esa adversidad está forjando su carácter. Durante aquellos días hay una persona que lo protege más que nadie y es capaz de hacer cualquier cosa para que ese niño esté en paz: su abuela Fátima".

El día que pudo haber fichado por el Espanyol

Otro capítulo interesante son las semanas en las que pudo haber fichado por el Espanyol, pero terminó eligiendo el Barça. "Hacia fines de 2013, Pablo S., un entrenador del fútbol base periquito, está en sus recorridas de rutina cuando le llama la atención un niño de La Torreta de la división prebenjamín. Su sorpresa es más grande cuando le dicen que es categoría 2007, un año menos que la mayoría de rivales".

Días más tarde Lamine llega a la Ciudad Deportiva Dani Jarque acompañado de su madre y destaca en una sesión con jugadores de la cantera del Espanyol. "De recuerdo, se queda con la ropa del entrenamiento del primer equipo".

Entonces, ¿qué ocurrió para que el Espanyol no lo llamara a pesar de haber destacado?

Según apunta Molina en el libro, se quería actuar con sigilo para evitar llamar la atención del Barça, pero paralelamente Isidre Gil y Óscar Hernández, representantes del Barça, ya estaban siguiendo a Lamine. Además también estaban al tanto de su prueba con el Espanyol. Finalmente, hace una prueba con los benjamines del Barça de un año más con un poco de suspense.

"Al momento de llegar, nota que se ha olvidado de las botas. Son unos minutos de preocupación hasta que le dicen que pueden prestarle unas". Ese día marca tres goles, tal y como apuntamos en SPORT, y se marcha entusiasmado con sus botas nuevas, "uno de esos gestos que el club sabe que cuentan".

El desenlace llegará el mes de abril, cuando el coordinador de fútbol base de La Torreta, insta a Lamine a tener que hacer una cosa de adultos: tomar decisiones. "Lamine, puedes elegir: ¿Prefieres fichar para el Barça o para el Espanyol?" Su respuesta ya es historia del FC Barcelona.

El bautismo de Messi, una foto "complicada"

Cuando se hizo pública la foto de Messi con un Lamine bebé en brazos la primera reacción fue de incredulidad. La imagen, una de esas casualidades que hacen bueno el dicho de que la realidad supera la ficción, era demasiado buena para ser verdad. Pero aquello no era fake ni cosa de la IA.

Los orígenes están a finales de 2007 cuando el Barça a través de su fundación y su patrociandor Unicef, organiza una campaña benéfica. Es la venta del calendario de 2008, ilustrado con los jugadores del primer equipo y niños de barrios marginales.

La obra es organizada en colaboración con el diario SPORT. "Lamine es un bebé de mejillas regordetas que llega a la sesión de fotos en el vestuario del Camp Nou en brazos de su madre. El futbolista designado que le acompañará es Leo Messi, un chaval de 20 años".

Marta Segú, directora de la Fundació Barça, recuerda aquel episodio en el libro. "Messi era un jugador muy joven y con un talento increíble, pero también extremadamente tímido. Así que en la Fundación decidimos emparejarlo con un bebé, con quien solo tendría que sonreír o tocarlo suavemente".

Aquello, sin embargo, resultó más difícil de lo que podía parecer. Lo explicó Joan Monfort, el entonces fotógrafo de SPORT: "Fue una foto complicada. Messi antes era aún más tímido que ahora. Pero es muy profesional y lo puso fácil. Estaba tranquilo, paciente alegre. Coger al niño no era su especialidad pero lo hizo muy bien".

En octubre de 2024, Mounir comparte la fotografía en su instagram y escribe: "El comienzo de dos leyendas". Una frase en la que compara a su hijo con Messi. Lo que para muchos adolescentes habría sido una presióninsoportable, Lamine la gestionó con la naturalidad de los elegidos.