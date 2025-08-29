La sorprendente imagen de Laporta en el Spotify Camp Nou

La vuelta del FC Barcelona al Spotify Camp Nou está cada vez más cerca. El club está a punto de obtener el Certificado de Final de Obra que deberá presentar al Ayuntamiento de Barcelona. A partir de ahí, el consistorio deberá inspeccionar el estadio y decidir si otorga al Barça la Licencia de Primera Ocupación. Sin embargo, los preparativos para el anuncio del regreso definitivo podrían estar ya en marcha.

Este viernes no ha dejado una imagen un tanto surrealista o curiosa cuanto menos. Las redes han desvelado una fotografía del presidente Joan Laporta tumbado panza arriba en el círculo central del césped del Spotify Camp Nou. A su lado, figuran también varios fotógrafos y un trabajador encargado de las redes sociales del club, por lo que tal vez esta acción podría formar parte de una campaña para comunicar el retorno a casa una vez el Barça reciba la autorización para la apertura de la zona correspondiente a la fase 1A.

Además, el máximo mandatario culer ha estado acompañado por varios miembros de la junta directiva de la entidad catalana como Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional, portavoz y encargada del Espai Barça o Xavi Puig, directivo responsable del fútbol Femenino.

Laporta, sobre el césped del Camp Nou / X

Cabe recordar que Laporta ya fue uno de los protagonistas de anuncio fallido que el Barça lazó el pasado 15 de junio. El presidente azulgrana puso su cara para comunicar a través de un vídeo espectacular que el equipo de Flick jugaría el Gamper ante el Como en el templo culer, pero finalmente no fue posible.

De todos modos, la imagen de Laporta tumbado en el césped con el traje puesto pone de manifiesto la entrega del presidente con el club y también su pasión y amor por los colores. Después de décadas de retrasos, el dirigente culer tuvo la valentía de afrontar la remodelación del estadio dentro de la comprometida situación económica de la entidad barcelonista y eso es algo por lo que siempre será recordado.