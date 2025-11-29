El sorprendente extremo que Flick querría para el Barça

El Barça deberá reforzarse en el próximo proyecto con un extremo nato. Es uno de los objetivos claros de la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Encima de la mesa está la opción de compra cerrada por Marcus Rashford, aunque no se decidirá nada hasta finales de temporada. El inglés está rindiendo bien pero su salarion es astronómico. En Alemania apuntan ahora a que el Barça estaría siguiendo muy de cerca las evoluciones de Yan Diomande, extremo del Leipzig, que está asombrando en la Bundesliga tras su fichaje del Leganés.

El Leipzig apostó por el fichaje de Diomande, que hizo una temporada irregular en el Leganés pero abonó 20 millones de euros por él, una operación arriesgada que ha salido bien. El extremo comenzó sin demasiado brillo, pero ya se ha convertido en titular indiscutible y ha marcado varios goles dando también asistencias importantes.

'Bild' asegura que el nombre de Diomande lo ha deslizado Hansi Flick en las oficinas blaugrana durante las últimas semanas. Tiene muy buenos informes sobre el futbolista y cree que podría ser el jugador necesario para reforzar la banda. Por su juventud y proyección entiende que el Barça tendría extremo top para muchos años.

El principal problema es que Diomande no tiene cláusula de salida y hay muchos clubs de la Premier que han puesto sus ojos en él. Principalmente, el Manchester City, quien también cree que el jugador tiene aún mucho más recorrido. El Leipzig le tasa ya en 100 millones de euros, pero es un club vendedor por lo que la cifra podría ser negociable.