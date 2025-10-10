El sorprendente central zurdo que sigue el Barça: la rompe con 17 años en la Ligue1

La dirección deportiva del Barça tiene claro que se debe fichar a un central de perfil zurdo para la próxima temporada. La salida de Íñigo Martínez ha afectado claramente a la solvencia defensiva del equipo y los ojeadores del club blaugrana han comenzado a seguir con detenimiento a determinados futbolistas que podrían encajar en el esquema blaugrana. Ya han surgido varios nombres, pero en el Barça existen informes sobre una de las grandes revelaciones de la Ligue1. Se trata del jovencísimo central del Nantes, Tylel Tati, que a sus 17 años ha debutado como profesional con un rendimiento excepcional. Es un auténtico portento físico y un muro atrás y ha llamado la atención de las secretarías técnicas más potentes de Europa.

El Nantes incorporó a Tati en el 2023 procedente del Clairfontaine y ya destacó enormemente en las categorías inferiores. El club francés decidió apostar por él este verano y le hizo contrato profesional renovándole hasta el 2028 para explorar todo su potencial. Taty no ha notado la presión y se ha convertido en titular del equipo. Cumple 18 años en el mes de enero y el Nantes se frota las manos ya que tiene un diamante en bruto.

Numerosos ojeadores han seguido las evoluciones de este altísimo central. Destaca por su corpulencia, pero sorprende su buena salida de balón y rapidez. Es zurdo y su potencial en el juego aéreo es enorme. El Barça le ha espiado ya para comprobar sus prestaciones y no cabe duda que se trata de un futbolista interesante y con una proyección enorme. Varios equipos de la Premier League le han echado el ojo porque puede ser un futbolista rentable a largo plazo.

La tasación de Tylel Tati es ahora de 3 millones de euros, pero va a salir por una cantidad más alta. El futbolista desea completar el año con el Nantes para asentarse en el fútbol profesional y en verano podría escuchar ofertas. El Barça tiene claro que se trata de un central zurdo con enorme futuro, aunque es una apuesta arriesgada.

De hecho, la dirección deportiva habría ya sondeado las opciones de Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, y de Gonçalo Inácio, del Sporting de Lisboa, dos futbolistas que están en una situación contractual similar. Acaban sus vínculos con sus clubs en el 2027 y por ahora se han negado a renovar. Deco, además, mantiene una gran relación con el club lisboeta y ya se han realizado algunas operaciones en los últimos veranos, la última fue la venta de Trincao.

La idea inicial del Barça es firmar central en el mercado de verano, pero no se cierran las puertas a avanzar la operación para el mes de enero en el caso de que fuera necesaria por el rendimiento defensivo del equipo. Para ello, el club debería volver a la regla del 1:1, algo que el presidente, Joan Laporta, cree que podrá ser factible en el momento del traslado al Camp Nou. En el caso de Tati, por ahora, solo hay un seguimiento porque el futbolista ha sorprendido.