La sorprendente apuesta de Flick contra el Athletic

Sorpresa en el primer once titular de Hansi Flick en Montjuïc. El técnico del FC Barcelona apostó por el mismo once que en Valencia, algo que era de esperar teniendo en cuenta la imposibilidad de inscribir a Dani Olmo, pero con un cambio que nadie vio venir después del duelo en Mestalla.

Si ante el conjunto che uno de los jugadores más destacados fue Marc Casadó, Flick decidió que ante el Athletic no sería de la partida. En su lugar, el alemán dio entrada a Pedri, que en los últimos minutos en Mestalla ya dejó buenas sensaciones después de recuperarse de la lesión que le apartó del tramo final de la Eurocopa y las primeras semanas de pretemporada con el equipo.

Fue la primera vez desde que Flick está en el banquillo del Barça, contando Gira americana, Trofeo Joan Gamper y debut en LaLiga, que el ex del Bayern rompió el doble pivote entre Marc Bernal y Marc Casadó. Los dos canteranos, hasta el momento, se habían adueñado de la medular azulgrana, pero ante el Athletic el alemán dejó como pivote único al de Berga acompañado en los interiores por Raphinha y Pedri.

Una vez más, no obstante, los extremos se los quedaron Lamine Yamal y Ferran Torres, que está siendo una de las grandes revelaciones de este inicio de competición. El técnico culé no se ha cansado de elogiar el trabajo del de Foios, que pese a no estar acertado de cara el gol en la que fue su casa dejó claras muestras de lo que se espera de él: desfondarse en la presión y jugar sin balón, una cualidad de la que carecen otros cracks como el propio Lamine o Robert Lewandowski.