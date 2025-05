Esta es la sorprendente alineación del Barça ante el Villarreal

El Barça hizo los deberes en Cornellà y se alzó de manera merecida con la vigesimoctava liga de su historia. Ganar el derbi permitió a los de Flick afrontar sin obligaciones clasificatorias los dos últimos partidos contra el Villarreal y Athletic Club. Un pinchazo ante el espanyol hubiera provocado que Flick necesitase de su alineación de gala en el partido de hoy contra el equipo de Marcelino.

El Villarreal necesita puntuar para asegurarse una plaza de Champions y competirá al máximo ante un Barça que ha vivido una semana especial. El desgaste del derbi y la celebración de la rúa han dejado el partido del Villarreal en un segundo plano.

Hansi Flick avisó en la rueda de prensa de que no se quiere relajar y que desea que su equipo acabe el campeonato con dos victorias más. El ex del Bayer es un entrenador que no concibe jugar un partido sin ambición y ha querido trasladar este mensaje a sus futbolistas.

El entrenador alemán ha decidido situar este once en el día de hoy: Ter Stegen, Eric, Cubarsí, Iñigo, Gerard; Gavi, Pedri, Fermín; Lamine, Lewandowski y Raphinha.

Se trata de un once con algún jugador menos habitual pero con menos rotaciones de lo esperado. Futbolistas como Pau Víctor, ansu, Pablo Torre o Héctor Fort tendrán que esperar a la segunda parte para sumar minutos e intentar convencer a Flick de que merecen continuar en esta plantilla.

Uno de los pocos alicientes reales que restan en las dos jornadas pasa por intentar ayudar a Robert Lewandowski en su lucha por el pichichi. El polaco suma 25 goles mientras que el francés ha anotado 28. El reto es complicado pero no sería descartable que 'Lewi' logre anotar tres o cuatro goles en los dos compromisos ligueros que restan.

La posibilidad de que Flick alinease a un once 100% Masia ya no será posible porque Ter Stegen, Iñigo, Gerard, Pedri, Lewi y Raphinha son seis jugadores no canteranos y aunque entrasen cinco futbolistas de La Masia des del banquillo siempre quedaría en el campo un jugador que no se ha formado en la cantera blaugrana.