"No me sorprende lo que están haciendo los canteranos del Barça"

Pelayo Fernández, actual jugador del Rayo Vallecano y exjugador del Barça Atlètic, repasó en Jijantes el papel de los canteranos con Hansi Flick en la gira de Estados Unidos. Tras su paso por las categorías inferiores culés, el asturiano se marchó libre a Vallecas después de su llegada en 2019 al Juvenil B del club. "No me sorprende lo que están haciendo porque les he visto todo el año y sabía que cuando les dieran la oportunidad iban a cumplir", comentó Pelayo.

Un canterano prometedor

Pelayo se consolidó como uno de los futbolistas más prometedores de la cantera, hasta tal punto que Xavi Hernández lo incorporó a algunos entrenamientos del primer equipo para cubrir las bajas en las que se encontraba el Barça en ese momento. Compartió vestuario en el Juvenil con nombres como Héctor Fort y Marc Casadó, que también entraron en dinámica del primer equipo.

Ahora, tras anunciar su fichaje al Rayo Vallecano, el central asturiano elogió el rendimiento de algunos de sus excompañeros. Flick se ha llevado para la pretemporada a muchos nombres del filial, como Astralaga, Héctor Fort, Marc Casadó, Pau Víctor, Marc Bernal, Noah Darvich, Mika Faye, Gerard Martín y Unai, para hacer probaturas.

Pelayo ya tuvo oportunidades hace dos años, pero sufrió algunas lesiones graves, una de ellas en la rodilla. Tras su buen rendimiento en el filial, decidió buscar protagonismo fuera del Barça y el Rayo le hizo una propuesta. Su evolución en La Masia ha sido evidente y Pelayo quiso dar un paso más para seguir creciendo. Su sueño de debutar en Primera se acerca.