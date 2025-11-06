Sorpredentes declaraciones del hermano de Szczesny: "Prefiere ser suplente en el Barça"

Las actuaciones de Szczesny y los goles encajados en las últimas semanas dejan algunas dudas en la portería del Barça. El polaco renovó para ser claramente el suplente de Joan García, pero ahora le ha tocado la titularidad por la inesperada lesión del exespanyolista. El hermano del guardameta, Jan Szczesny, sorprende al explicar el estado de ánimo del portero: "Sé que Wojtek prefiere ver a sus compañeros desde el banquillo y ayudar si es necesario. Todavía veo una chispa en él después de cada buena parada en un partido, y me alegra porque disfruto viéndolo jugar", comentó en una entrevista a 'WP Sportowe Fakty'.

Jan Szczesny dejó claro que su hermano ya ha vivido mucho en el fútbol y ahora quiere disfrutar desde un segundo plano: "Ya ha vivido bastante, ha jugado en los partidos más importantes, así que es el momento de los jóvenes. Sobre todo porque Joan García es un portero muy capaz. Wojtek siempre está listo, pero creo que prefiere ser espectador que participante", señaló.

El hermano del portero se congratuló de que el colegiado del encuentro ante el Brujas anulara el que hubiera sido el 4-3 del partido tras el fallo clamoroso del portero: "Para mí, era una jugada dudosa. Si el árbitro no hubiera pitado la falta, se habría defendido de la actuación. Me alegra que decidiera anular el gol".

En todo caso, Jan Szczesny defendió la profesionalidad de su hermano en el Barça: "Todos sabemos que Wojtek es el segundo portero. Mi hermano estaba preparado para esto desde el principio. El cambio dependerá de cuándo García esté al 100% para jugar. No sé nada. Desde la perspectiva de un entrenador, creo que la portería es una posición tan importante que es mejor esperar dos semanas más que hacer un cambio una semana antes de tiempo", comentó.