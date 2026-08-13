'Sorpasso' de Pau Cubarsí a Lamine Yamal en el Golden Boy 2026

La temporada de Pau Cubarsí lo ha consagrado entre los mejores jugadores del planeta. El central catalán lideró la defensa azulgrana tras la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí y neutralizó a todos los atacantes en el Mundial hasta conquistar con la selección española la Copa del Mundo con solo un gol recibido. Su gran año no ha pasado desapercibido en el panorama futbolístico. El jugador de 19 años está dentro del 'top 10' del Balón de Oro y lidera la clasificación del Golden Boy 2026.

En la última actualización del premio a mejor joven del mundo, publicada este jueves, Cubarsí se ha situado en cabeza con 700 puntos de ventaja respecto a su compañero Lamine Yamal, que no puede repetir galardón tras ganarlo en 2024. El podio lo cierra la última incorporación del Real Madrid este verano, Yan Diomande, que aterrizó en la capital española a cambio de 125 millones de euros fijos más 15 en variables.

El fichaje más caro de la historia de los blancos ha superado a Warren Zaïre-Emery para colocarse en la tercera plaza, a 6.000 unidades del central del Barça. Por otro lado, Ayyoub Bouaddi, que puede ser el reemplazo de Rodri en el Manchester City, ocupa el quinto lugar.

Pau Cubarsí entrena en solitario en su regreso al Barça tras ganar el Mundial / FC BARCELONA / Marc Graupera

El conjunto catalán, además de Cubarsí y Lamine, cuenta con Marc Bernal entre los 100 primeros. El centrocampista de Berga se encuentra en la vigésima posición. El Real Madrid, por su parte, también dispone de tres integrantes en la lista. Al ya mencionado Diomande se le suman Endrick, en la octava plaza, y Thiago Pitarch, en la cuadragésima posición.

La lista de clubes más representados la encabeza en solitario el Oporto, con cinco futbolistas, mientras que la Premier League es, con 26, la competición con más jugadores dentro del 'top-100'. LaLiga, con ocho, se sitúa en el quinto lugar, por detrás también de la Bundesliga (18), la Ligue 1 (14) y la Serie A (9).

El Golden Boy 2026, al que optan los futbolistas nacidos a partir de 2006 que compiten en las 25 mejores ligas europeas, se entregará el próximo 26 de octubre en Londres, con Pau Cubarsí como el gran favorito para alzarse con un galardón teñido de azulgrana en los últimos cinco años, pues lo han ganado Pedri, en 2021, Gavi, en 2022, y Lamine Yamal, en 2024.