Sorpasso Etta Eyong: ¡el delantero deseado por el Barça multiplica por 40 su valor!

Etta Eyong es la gran sensación de la Liga española. Sus cinco goles con el Levante y su debut a los 22 años recién cumplidos en la selección absoluta de Camerún le han llevado al estrellato a pesar de ser ya un futbolista cotizado tras su paso por el fútbol base del Villarreal. Etta Eyong ha protagonizado la subida de cotización más bestia del mercado en este inicio de curso multiplicando por 40 su valor desde el pasado verano. Según la web especializada 'transfermarkt', el goleador ha pasado de costar medio millón de euros hasta los 20 millones actuales y es más que probable que a finales de temporada tenga aún una tasación más alta.

El delantero fue la gran ganga del final de mercado de verano. Sin oportunidades en el Villarreal por los fichajes realizados en la zona ofensiva, el submarino amarillo le dio salida y su cláusula de rescisión era entonces de 10 millones de euros. De hecho, el Villarreal llegó a pedir solo 6 millones por el traspaso en los últimos días de agosto y el Barça se movilizó para intentar llevárselo y cederlo a un club de Primera División. La falta de límite salarial imposibilitó el movimiento del club blaugrana, que llevaba siguiendo sus evoluciones desde su paso por la cantera del Cádiz y en el filial del Villarreal. Etta Eyong, de hecho, decidió esperar hasta última hora ya que su sueño era jugar con el Barça.

Finalmente, fue el Levante el que se llevó el delantero realizando una gran apuesta de futuro y firmándole por solo 3 millones de euros aunque con un contrato de traspaso que deja claro que el camerunés saldrá vendido el próximo verano. La cifra mínima es de 15 millones de euros, pero todo indica que Etta Eyong acabará saliendo por los 30 'Kilos' de su cláusula a pesar de que el Villarreal tiene un derecho de tanteo que puede ser infructuoso si el delantero decide su propio destino. Y Etta Eyong sigue muy interesado en poder recalar algún día en el club blaugrana como así sabe la dirección deportiva del Barça.

Ya hay varios clubs de la Premier League que están siguiendo al delantero y en el Levante reconocen que ya ha habido aproximaciones de algunos equipos para conocer la situación del delantero de cara al mes de junio. El Manchester United es uno de ellos, pero en las últimas horas ha aparecido el interés del Manchester City. Según 'Sports Ilustrated', el equipo de Pep Guardiola lleva semanas siguiendo con mucho detenimiento al camerunés y le consideran una auténtica oportunidad de mercado con un precio fijado de 30 millones de euros. Hay muy pocos delanteros de nivel en el mercado y eso hace que Etta Eyong sea aún más atractivo.

El Barça sigue muy pendiente de las evoluciones de Etta Eyong y está plenamente informado por su entorno de todos los movimientos que se están dando entorno a su futuro. Por ahora no se ha realizado movimiento alguno aunque el Barça va a tomar alguna decisión a partir del mes de enero. Deco tiene la misión de firmar a un delantero centro si acaba saliendo Lewandowski, como así parece, y Etta Eyong está en la lista.