El 'sorpasso' de Eric Garcia

"¡¡¡Ericcc!!! a la chita la chita... ¡picos cerrados! ¡Me alegro mucho amigo!" Iñigo Martínez se despidió del Barça con algunos mensajes personalizados para sus ya excompañeros. Uno de ellos, para Eric Garcia, un futbolista que ha estado durante mucho tiempo bajo sospecha. Una tendencia que dio un giro la temporada pasada con la confianza de Flick y un cambió de posición clave.

Eric, que siempre ha asegurado sentirse central, empezó teniendo protagonismo como mediocentro, pero terminó la temporada reivindicándose como lateral derecho. La lesión de Koundé hizo que tuviera continuidad en la recta final de la temporada. Partidos como el clásico o la vuelta ante el Inter le sirvieron para dar un salto definitivo. Tanto es así que en la pretemporada le ha discutido la titularidad a Koundé, un futbolista clave para Flick cuya renovación está pendiente solo de oficialidad.

Flick ha dado dos titularidades a Eric y dos a Koundé. Ante el Como, el encuentro que era la prueba más definitiva antes del debut liguero, el escogido fue el catalán en un once que se parecerá mucho al que se mida al Mallorca.

El alemán resolvió varias dudas: la pareja de Cubarsí fue Araujo; Fermín jugó de mediapunta por un Olmo con molestias y De Jong fue el mediocentro titular. Las titularidades de Rashford y Eric, en cambio, solo hicieron que sembrar más interrogantes. El papel de Koundé y Ferran la temporada pasada les debería dar ventaja para iniciar la temporada en el once, pero el propio Flick ha querido impulsar la competencia con la gestión de los minutos.

Eric Garcia fue titular ante el Como / Dani Barbeito / SPO

El gran salto

Eric ha pasado de ser una solución de urgencia para el lateral o competencia real para Koundé. El francés necesitará su mejor versión para seguir siendo indiscutible y la sensación es que no acumulará tantos minutos como la temporada pasa. El francés se perdió algunos partidos claves de la recta final de la temporada tras sufrir una lesión muscular en la ida de las semifinales ante el Inter. Hasta entonces apenas descansó y demostró ser uno de los jugadores más fiables de la plantilla.

Koundé se lesionó el 1 de mayo y no volvió a competir hasta el primer encuentro de la gira asiática el 27 de julio ante el Vissel Kobe. El francés seguirá siendo una de las referencias de la defensa del Barça, pero Eric ha logrado recortar distancias y será uno de los grandes comodines de Flick.