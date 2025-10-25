Sorg: "Lamine siempre está motivado"

Hansi Flick fue expulsado por Jesús Gil Manzano el pasado fin de semana ante el Girona por doble tarjeta amarilla. El Barça recurrió a todas las instancias deportivas, pero no hubo perdón para el técnico alemán. Su segundo, Marcus Sorg, será el encargado de dirigir al equipo en el Santiago Bernabéu. También lo ha sido de ofrecer la rueda de prensa previa al clásico.

"Es un orgullo dirigir al equipo, aunque siempre estoy en el banquillo. Que no esté Hansi se nota, es una desventaja porque da seguridad a los jugadores, ellos confían en él, pero lo gestionaremos, como las bajas que tenemos de jugadores. Yo he estado como siempre, positivo, de buen humor, motivado. Es lo que necesitamos", ha explicado Sorg sobre la experiencia que vivirá en el clásico.

El Barça ganó la temporada pasada los cuatro clásicos que jugó ante el Real Madrid. El de Liga que disputó en el Bernabéu lo ganó por 0-4. Servirá de referencia. "Es importante que seamos nosotros. Debemos tener posesión de balón y hacer bien la presión. El año pasado íbamos 0-0 al descanso.Tuvimos una buena transición y una buena circulación de balón. Debemos evitar las pérdidas, porque es cuando ellos hacen daño, estar juntos, trabajar como un bloque", ha dicho el técnico alemán para escenificar la manera como debe salir el Barça al terreno de juego.

No cree Sorg que los suyos deban cambiar la manera de jugar por tener delante a Mbappé y Vinicius: "Debemos presionar con el balón y tener las líneas altas. Si lo cambiamos perdemos nuestra estructura y eso no iría bien". En los últimos encuentros, Eric y Cubarsí han formado la pareja de centrales titular. Sorg cree que es buena la continuidad. "Es ideal repetir alineación, pero tenemos lesiones y no se puede. También tenemos 60 partidos al año".

El equipo azulgrana tiene bajas importantes. Raphinha intentó recuperarse pero recayó y estará ahora de baja hasta después del próximo parón. "Todos los equipos echarían a faltar a Raphinha, pero tenemos plantilla. Ferran está bien y ya decidiremos mañana. Koundé ha entrenado y esperamos a la reacción tras la sesión. Si puede, jugará". Ha sido el repaso a los jugadores con problemas.

Otro nombre propio es el de Lamine Yamal. El de Rocafonda dijo en la Kings League que el Real Madrid robaba, algo que ha sentado mal en el club blanco. "Una moivación más para él. Esperamos que lo podamos ver en su mejor versión. Él siempre está motivado". "Que lo marcará Carreras y lo hizo muy bien cuando era jugador del Benfica? Creo que ganamos los tres partidos", ha dicho Sorg.

Soto Grado ha sido el árbitro designado para dirigir el partido. El Barça solo ha ganado seis encuentros en las catorce veces que le ha dirigido el colegiado riojano. Sorg no quiso hablar de los árbitros. "Debemos centrarnos en el partido y ya está, los árbitros cometen errores, pero debemos confiar en ellos. Debemos centrarnos en lo nuestro y olvidar el árbitro. Sabemos que en el Bernabéu pasan cosas, que hay emociones, pero debemos adaptarnos a ello".

El nuevo Real Madrid

El Real Madrid ha cambiado de entrenador este verano. Xabi Alonso ha reemplazado a Carlo Ancelotti y los blancos llegan al clásico con dos puntos de ventaja sobre los azulgranas. Sorg ha explicado el cambio en el juego del Real Madrid. "Son peligrosos en las transiciones, como el año pasado. Presionan la salida de balón con la línea más alta, eso no lo hacían el año pasado. Es importante que no perdamos balones", ha explicado. El alemán también ha asegurado que han estudiado el comportamiento de Vinicius y Mbappé y que sus jugadores ya han recibido toda la información para parar a los delanteros más peligrosos del equipo blanco, especialmente el francés, máximo goleador del campeonato.