El Sopar Solidari ESI celebra su 21ª edición junto a grandes figuras del deporte

Barcelona se prepara para una de sus citas solidarias más consolidadas. El próximo viernes 10 de abril, el Hotel Grand Hyatt Barcelona acogerá la 21ª edición del Sopar Solidari de la Fundación ESI, un evento que año tras año reúne a destacadas personalidades del ámbito social, deportivo y cultural con un objetivo común: apoyar a los colectivos más vulnerables.

La velada, que arrancará a las 20:00 horas, contará con una notable representación institucional. Está prevista la asistencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, entre otras autoridades. Una presencia que refuerza el peso social de una iniciativa ya plenamente consolidada en la ciudad.

Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Premios Solidarios. En esta edición, el reconocimiento recaerá en el futbolista Tyrhys Dolan por su labor a través de la fundación Go Again, así como en Siscu Morell, impulsor de Swim For ELA y ejemplo de superación en la lucha contra esta enfermedad. También será distinguida la cadena Hyatt por su compromiso histórico con la responsabilidad social y los derechos humanos.

El acto combinará solidaridad y entretenimiento con un programa musical de primer nivel, en el que participarán artistas como Pemi Fortuny, Lorca o Sabor de Gracia, entre otros. Una propuesta pensada para convertir la noche en una experiencia completa para los asistentes.

Además, el evento reunirá a rostros conocidos del deporte y la cultura, como Eusebio Sacristán, Julio Salinas, Bakero o el actor Jordi Sánchez, que no han querido perderse una cita que va más allá de lo estrictamente benéfico.

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Durante la cena se proyectará un vídeo para dar visibilidad al trabajo de la fundación, presidida por Josep Maldonado, cuya labor ha convertido al deporte en una herramienta clave de inclusión y cooperación internacional, especialmente en África y en proyectos sociales en España.