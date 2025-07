"Siempre soñé con jugar en el Barça"

Samuel Eto'o, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Robert Lewandowski e incluso el 'Kün' Agüero (aunque tan solo en cinco partidos). Casi todos los mejores delanteros centro del siglo XXI han vestido la camiseta azulgrana. El Barça se ha caracterizado siempre por contar en sus filas con un '9' de talla mundial. No obstante, hay uno de estos grandes arietes que se podría haber sumado a esta larga lista de cracks, aunque su fichaje acabó frustrándose.

Se trata de Robin van Persie, el ariete que destacó como futbolista en el Arsenal y el Manchester United. El neerlandés ha confesado en el podcast SEG Stories que estuvo cerca de incorporarse al FC Barcelona en invierno de 2015: "Siempre tuve el deseo de jugar en el Barça en algún momento. Realmente tenía la esperanza de que, de alguna manera, pudiera hacerse realidad. Era un verdadero sueño para mí", confiesa el actual entrenador del Feyenoord.

El delantero ya estuvo en la órbita de la secretaria técnica azulgrana en 2012, antes de dar el salto a Manchester United. Sin embargo, la entidad barcelonista también lo tuvo en el punto de mira en el mercado de invierno de 2015, cuando Luis Enrique pretendía reforzar la punta del ataque. "Después de medio año en el Fenerbahçe, se hablaba de eso en aquel entonces, y yo tenía muchas esperanzas. Habría sido increíble. Mi agente me dijo que hubo conversaciones, que existía la opción, pero luego me llamó y me dijo: 'No va a pasar'", relata el exjugador.

Precisamente Kess Vos, el agente de Van Persie, explica en el mismo podcast que el acuerdo no se acabó dando "por cuestión de 'timings'", pues el hecho de que estuviera en el club turco hizo que el Barça desconfiase de su estado de forma: "Si él hubiera esperado un poco más en el United en lugar de irse al Fenerbahçe, habría sido una opción seria, porque habría llegado procedente del United. Cuando vienes del Fenerbahçe, llegas al Barcelona de una manera diferente porque surgen algunas dudas sobre tu estado físico", explica el representante.

En cualquier caso, el fichaje de Van Persie en aquella temporada hubiera significado un refuerzo 'low cost'. El delantero no estaba teniendo el protagonismo que deseaba en Turquía y buscaba una salida.

No en vano, Luis Enrique tenía en sus filas a un recién llegado Luis Suárez, con quien acabó ganado el triplete en esa misma temporada. Además, el uruguayo terminó convirtiéndose en leyenda del club, llegando a ser el tercer máximo goleador de la historia del FC Barcelona.