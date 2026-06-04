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FC BARCELONA

El Barça sondea el fichaje de Andrea Cambiaso

El conjunto azulgrana rastrea el mercado en busca de un lateral zurdo

¡Andrea Cambiaso y sus highlights no dejan indiferente a nadie!

¡Andrea Cambiaso y sus highlights no dejan indiferente a nadie!

¡Andrea Cambiaso y sus highlights no dejan indiferente a nadie! / X

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Mario Roldán

Mario Roldán

La prioridad del FC Barcelona en este mercado estival es firmar a Julián Álvarez para sustituir a Robert Lewandowski. Sin embargo, la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, no pierde de vista reforzar otras posiciones donde los catalanes van cortos de efectivos, como el lateral izquierdo. El rendimiento discontinuo de Balde, sumado a que el fichaje de Cancelo se ha enredado en los últimos días por líos internos en el Al-Hilal, obliga al Barça a buscar alternativas.

Una de las opciones sobre la mesa es la de Andrea Cambiaso, jugador de 26 años de la Juventus y que la pasada temporada disputó 47 encuentros con el cuadro italiano, en los que marcó tres goles y repartió cinco asistencias. El periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio ha explicado en 'Sky Sports' que el FC Barcelona ha empezado a sondear su incorporación: "El Barça ha realizado consultas iniciales sobre el jugador de la Juventus".

La Juve lo tasa en 50 millones

Además del conjunto azulgrana, el Chelsea también está interesado en el internacional italiano, aunque, según el citado periodista, el Barça parte con ventaja. No obstante, el principal escollo para su fichaje es el precio de Cambiaso, pues la Juve, con quien tiene contrato hasta 2029, lo tasa en 50 millones de euros. El lateral recaló en la escuadra turinesa hace cuatro años por 8,5 'kilos' procedente del Genoa.

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El FC Barcelona, que ya ha efectuado su primera incorporación en el mercado estival con el fichaje de Anthony Gordon, baraja varias alternativas para el carril zurdo, pues, en los últimos días, se ha relacionado con el club catalán a Nathaniel Brown, Jorge Salinas o Kaiki Bueno, entre otros. Aun así, la prioridad es mantener a Cancelo, quien ha dado un gran rendimiento en su segunda etapa en Barcelona, esta vez a las órdenes de Hansi Flick.

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