¿Cuáles son los retos que le quedan al Barça de Flick en lo que resta de temporada?

El FC Barcelona certificó su título de Liga número 29 de su historia, a tres de los 32 del Real Madrid, de la mejor manera posible: imponiéndose con claridad en el clásico del Spotify Camp Nou (2-0) con un equipo repleto de jugadores de la cantera, con un estilo de juego con el qie se identifica la afición y dejando al eterno rival inmerso en una crisis galopante tras encadenar dos temporadas sin títulos.

Tras un sprint espectacular desde la derrota en el clásico de la primera vuelta, cuando el equipo todavía entrenado por Xabi Alonso se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu, los azulgranas han remontado 19 puntos hasta proclamarse campeones con tres jornadas de adelanto sobre el final del campeonato.

¿Y que le queda por hacer ahora a Hansi Flick y sus futbolistas, más allá de disfrutar de la rúa de este lunes por las calles de Barcelona y preparar su internacionales la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá? Estos son alguno de los retos con los que motivarse.

El récord de los 100 puntos

El primero sería ganar los tres partidos que le restan frente a Alavés, Real Betis y Valencia, porque le permitiría igualar el récord de 100 puntos que establecieron el Real Madrid de José Mourinho en la temporada 2011/12 y el Barça de Tito Vilanova en la 2012/13.

También, lograría Hansi Flick su mejor racha de triunfos consecutivos en un campeonato. Con el triunfo en este último clásico ya la consiguió al sumar 11 victorias consecutivas, pero de esta manera llegaría a las 14, un hito nunca conseguido por los equipos entrenados por el técnico alemán.

Un Trofeo Zamora para Joan

Con independencia de esta racha, únicamente ganando al Real Betis en la jornada 37 (domingo 17 de mayo) el Barça ya consiguiría una nueva gesta: completar una Liga ganando todos los partidos como local (18).

En el aspecto individual, el portero Joan Garcia está camino de asegurarse su primer trofeo Zamora como el guardameta menos batido de la Liga. En estos momentos lidera el ranking con 20 goles encajados en 29 partidos y un coeficiente de 0,69 y 15 porterías a cero. Su principal rival, Thibaut Courtois, encajó dos goles más en el clásico y acumula 26 en 29 partidos jugados, con un coeficiente de 0,89 y 11 porterías a cero.

Para el cancerbero de Sallent sería la mejor manera de cerrar su primera campaña como barcelonista tras unos inicios complicados por su salida del Espanyol y, sobre todo, por tener que superar una inoportuna lesión de menisco cuano se había consolidado en la portería del Camp Nou.