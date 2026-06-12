Estas son las promesas que Flick se llevará la pretemporada con el primer equipo

La Masia sigue demostrando año tras año que continúa siendo una fuente inagotable de talento para el Barça. Consciente de la importancia de cuidar y acelerar el crecimiento de sus jóvenes promesas, Hansi Flick ha decidido llevarse a varios canteranos a la pretemporada del primer equipo. Porque nunca se sabe dónde puede aparecer el próximo Marc Casadó, Fermín López, Pau Cubarsí o Lamine Yamal. Estos son los futbolistas que, según ha podido saber SPORT, trabajarán este verano a las órdenes del técnico alemán.

Hamza Abdelkarim

La última gran apuesta del Barça para reforzar su talento de futuro. El club cerró recientemente su incorporación procedente de Egipto por 1,5 millones de euros, una operación impulsada por un departamento de scouting que se ha mostrado especialmente activo desde la llegada de João Amaral. En el Barça están encantados con su evolución y consideran que tiene condiciones para convertirse en uno de los grandes nombres del futuro.

Orian Goren

Es uno de esos jugadores que llevan tiempo llamando a la puerta. Centrocampista de enorme calidad técnica, visión de juego y personalidad con balón, ha sido seguido muy de cerca por Hansi Flick durante los últimos meses. El técnico alemán quiere verlo ahora en un contexto de máxima exigencia para comprobar de primera mano hasta dónde puede llegar.

Toni Fernández

Probablemente uno de los nombres más conocidos de esta lista. El extremo ya ha entrado en varias convocatorias del primer equipo e incluso ha tenido la oportunidad de debutar. Ahora afronta una pretemporada clave para demostrar que está preparado para dar un paso adelante y ganarse un sitio en la dinámica de Flick.

Guille Fernández

Otro de los grandes proyectos de La Masia. Su talento no ha pasado desapercibido y durante los últimos meses ha recibido numerosas propuestas tanto de cesión como de traspaso. Sin embargo, la prioridad del Barça es clara: renovar su contrato antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

Jofre Torrents

El lateral sigue contando con la plena confianza de la entidad. Aunque tiene muchos números de salir cedido para acumular minutos y experiencia, el Barça mantiene intacta su apuesta por él. De hecho, el club renovará su contrato y lo incluirá en la pretemporada para que continúe creciendo en contacto directo con el primer equipo.

Tommy Marqués

Es uno de los nombres que más ilusión genera dentro de la estructura deportiva azulgrana. Al futbolista ya se le ha comunicado que formará parte de la dinámica del primer equipo la próxima temporada. El club confía enormemente en sus condiciones como mediocentro y considera que tiene las herramientas necesarias para competir al máximo nivel.

Shane Kluivert

Tal y como adelantó SPORT en exclusiva, el hijo menor de Patrick Kluivert renovó recientemente su contrato con el Barça pese a disponer de importantes ofertas procedentes del extranjero. Su deseo siempre ha sido triunfar de azulgrana y ahora tendrá una oportunidad inmejorable para reivindicarse.

Óscar Gistau

Las lesiones han impedido que pueda mostrar toda su calidad durante gran parte de la temporada, pero dentro de La Masia existe una enorme confianza en su potencial. Los técnicos destacan su inteligencia futbolística, su comprensión del juego y su encaje perfecto con la filosofía Barça.

Ebrima Tunkara

Uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la cantera azulgrana. Durante los últimos meses ha recibido numerosas propuestas desde el extranjero, pero nunca ha perdido de vista su objetivo: triunfar en el Barça. Dentro del club destacan tanto su calidad como su compromiso.

Ibrahim Diarra

Otro éxito del trabajo de captación que el Barça realiza en África. Aunque prácticamente toda la temporada ha estado marcada por las lesiones, nadie ha olvidado el espectacular nivel que mostró en el tramo final del curso anterior ni su protagonismo en la Youth League. Su talento sigue estando fuera de toda duda.

Xavi Espart

El lateral derecho es otro de los canteranos que trabajará este verano con el primer equipo. De gran recorrido y con una notable capacidad para incorporarse al ataque, ya sabe lo que es convivir con la élite tras completar varias convocatorias. Aunque se especuló con una posible cesión, en el club tienen claro que hará la pretemporada a las órdenes de Flick, un técnico que valora especialmente sus condiciones y su proyección.

Álvaro Cortés

Central de garantías y con un gran potencial físico, ya ha debutado a las órdenes de Hansi Flick y es un futbolista que gusta mucho dentro del club. Aunque se estudió una posible cesión para que siguiera creciendo, sus primeras apariciones con el primer equipo reforzaron la confianza que existe en torno a su figura. Por condiciones y margen de mejora, está considerado como uno de los defensas con más recorrido de la cantera azulgrana.