Juan Domingo de la Cruz, jugador del FC Barcelona de baloncesto entre 1975 y 1987, pasó recientemente por el programa El 10 del Barça, que presenta y dirige Miguel Ángel Ruiz, y aseguró que, pese a pasar malos ratos con el equipo de fútbol, confía en que el equipo podrá reverdecer laureles porque lo que ha visto en las tres primeras jornadas de Liga le "gusta". Especialmente el papel que están teniendo los jóvenes: "Son niños de colegio, pero tenemos que confiar en ellos".

De la Cruz lamentó que "de seis o siete jugadores que se ficharon la pasada temporada solo ha quedado uno", para agregar que "eso es muy curioso, pero me estoy divirtiendo. No voy a engañar a nadie: me di de baja del fútbol porque acabé muy quemado y cabreado, pero me tomo muy en serio el fútbol, más que el baloncesto, que fue mi profesión. Yo siempre he sido un fanático del fútbol y un fanático del Barça. Al fútbol lo llevo metido en vena. Pero estos tres partidos que llevamos me están animando bastante, me está gustando el equipo, los jóvenes, que ponen ganas y calidad. El entrenador les ha cambiado el chip, presionamos, estamos ahí, han ganado en confianza... Me está gustando lo que veo".

Bernal era básico para Flick

Un momento de la intervención del 'Lagarto' De la Cruz en el "El 10 del Barça" / El 10 del Barça

Sobre las dos incorporaciones realizadas por el equipo esta temporada, las de Pau Víctor y Dani Olmo, De la Cruz destacó la presencia de Marc Bernal, que ahora "se ha lesionado. Flick estaba enamorado de él deportivamente. Era básico para él. Estamos dando responsabilidad a un chaval de 17 años. Son niños de colegio, pero tenemos que confiar en ellos. Yo, con 17 años, no había empezado a jugar al baloncesto".

Agregó que Flick "dijo que iba a darle mucha importancia al tema físico. Antes nos pasaban por encima. Ahora el equipo aguanta y a pesar de empezar perdiendo, se recupera. Lo que he visto me ha gustado. Hacía tiempo que no empezábamos tan bien. Los jóvenes son ambiciosos, tienen hambre. Van como motos y eso me gusta. Aportan mucho al equipo".