Estos son los mejores memes de la victoria del Barça contra el Real Madrid

El FC Barcelona demostró una vez más ser muy superior al Real Madrid en el Spotify Camp Nou tras vencer por 2-0 gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. Una victoria que supuso conquistar el título de Liga y culminar una buena temporada, con la excepción de las dos eliminaciones frente al Atlético de Madrid tanto en la Copa del Rey como en la Champions League. No obstante, el conjunto de Hansi Flick volvió a demostrar ser el equipo más regular de la Liga.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron un instante en reaccionar, tanto al título conseguido por el equipo azulgrana como a la nueva debacle del conjunto de Álvaro Arbeloa. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el mal momento del Real Madrid durante estos dos últimos años.

Aunque no estuviese presente en el Spotify Camp Nou, Kylian Mbappé fue protagonista en X, especialmente por su romance con Ester Expósito:

La pelea entre Fede Valverde y Tchoauméni fue carne de meme:

Noticias relacionadas

Álvaro Arbeloa, muy señalado por los usuarios de la red social de Elon Musk: