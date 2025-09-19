El estreno europeo del Barça en la presente edición de la Champions League no pudo ser más convincente. En un escenario exigente como St. James’ Park, frente a un Newcastle que empuja con su afición y con la Premier como aval, el conjunto de Hansi Flick sacó un 1-2 de esos que marcan carácter y ambición. Dos goles de Marcus Rashford, de pura clase, silenciaron a las gradas inglesas y mostraron que los azulgranas han llegado a Europa con hambre.

El inglés primero firmó un cabezazo imposible que “nunca debió marcar”, como reconocía resignado Anthony Gordon, y después se inventó una acción individual que dejó a la defensa local sin respuesta con un 'folha seca' que destrozó el larguero antes de colarse en la portería. Un golpe duro para las ‘urracas’, que pese a recortar distancias con el propio Gordon, no pudieron culminar la remontada.

Tras el pitido final, el delantero del Newcastle fue claro en sus reflexiones. La sensación que le dejó el Barça va más allá de un simple partido de fase de grupos. “No estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen así el balón. Nos enfrentamos al Chelsea y al City antes, pero nunca fueron así”, admitió.

Porque cuando el Barça se puso con ventaja, el choque se le hizo eterno al Newcastle. “Con un 2-0 a favor de Barcelona siempre va a ser más difícil, porque ellos mantienen la posesión tan bien...”, explicaba Gordon, consciente de lo complicado que resulta morder cuando la pelota circula con precisión azulgrana.

Y aunque el delantero inglés se guardó un gol para alimentar la esperanza, también reconoció que las fuerzas ya no daban para más: “Estábamos exhaustos en los últimos cinco minutos”. El Barça había desgastado al rival con balón y paciencia, con una maestría que se echó de menos hace unos meses en Milán, y es que la experiencia, como todo en la vida, es un grado.

“Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte”, sentenció Gordon. El Barça, tras una victoria muy trabajada, se marchará de Inglaterra con algo más que tres puntos, y es que la sensación que dejó sobre el césped de Sant James' Park es que, en esta Champions, está preparado para competir siendo reconocible en su estilo por muchas dificultades que le puedan presentar rivales tan físicos como el Newcastle de Howe.