El "son muy malos" de Rodri ya tiene camiseta

Una empresa valenciana ha convertido el "son muy malos" de Rodri en camiseta. Hablamos de Esmorzadors, un proyecto de moda sostenible y producción local que crea prendas con temática del lugar y ha decidido aprovechar el revuelo que tuvo la frase pronunciada por el jugador del Barça en el banquillo durante el Valencia-Barça del pasado 6 de septiembre para hacer un 'dineret'.

"Esto nace como reivindicación a lo que está pasando en Valencia", explica uno de los impulsores de la iniciativa en un reportaje publicado en el diario Las Provincias, periódico digital que recoge las noticias de Valencia, Alicante y Castellón.

Por la parte delante de la camiseta se puede leer "SON MUY MALOS" en letras grandes y más pequeño "Rodri somos todos". Por la parte trasera "LIM GO HOME!"

En Esmorzadors están convencidos, según explican en el mismo diario, que Rodri "no pronunció la frase con maldad, sino con sorpresa". En definitiva, que el centrocampista del Barça no hablaba con mala intención del Valencia, sino con estupor por el mal momento que vive un equipo con la trayectoria del conjunto ché, uno de los históricos de la liga española por méritos propios.

En la empresa valenciana también creen que las palabras del futbolista madrileño, flamante ganador del Balón de Oro en 2024, encajan a la perfección con el sentimiento de gran parte de la afición valencianista. "La gente está muy quemada con el tema del equipo", apunta a Las provincias el responsable de la empresa.

Rodri, el complemento perfecto para el esquema de Flick / JORDI CARNÉ

Tras toda la polémica suscitada por sus palabras, Rodri decidió dar la cara en zona mixta tras la goleada del FC Barcelona en la Champions contra el Feyenoord. “En esta vida, cuando uno comete un error tiene que pedir disculpas y este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mis palabras: jugadores, aficionados… Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayà, al que le pedí disculpas y a toda la plantilla”, explicó el jugador, que quiso dejar claro que se trató de “una expresión de sorpresa”. “Cualquiera que haya visto el vídeo pudo verlo, en ningún momento quiso burlarme, todo lo contrario. Deseo que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, ha sido uno de los mejores clubes de esta Liga”, añadió.

Eso sí, Rodri también reivindicó que se trataba de "una conversación privada" y pidió aprender de este tipo de situaciones. “Todos tendríamos que aprender un poco de esto porque se sacan cosas de contexto”, zanjó el centrocampista del FC Barcelona.