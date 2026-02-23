¿Cuándo son las elecciones del Barça en 2026? Calendario, fechas y convocatoria para elegir presidente

El FC Barcelona atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente. Como club democrático que es, los socios tienen derecho a escoger a su próximo presidente en las próximas semanas en un proceso electoral que puede marcar el destino de la entidad de cara al futuro.

Xavi Vilajoana, Víctor Font, Marc Ciria y Joan Laporta serán los protagonistas de la actualidad blaugrana en los próximos días. Después de que Laporta anunciase su dimisión recientemente para presentarse a las elecciones como candidato, Rafa Yuste tomó el cargo como presidente y se anunció la convocatoria de un proceso electoral en el Camp Nou, donde 114.504 socios están llamados a las urnas para decidir el futuro de su club.

Víctor Font perdió ante Joan Laporta las elecciones en el 2021 / Javier Ferrándiz

Una vez anunciada la fecha de las elecciones, se abrió el plazo para que el total de seis precandidaturas reuniesen un mínimo de 2.337 firmas válidas para ser considerados precandidatos para las elecciones. Se trata de un proceso en el que el club azulgrana se encuentra inmerso y que estará abierto hasta el próximo 2 de marzo, fecha en la que finalizará el periodo de recogida de firmas.

Cuando se tengan las papeletas, se abrirá un proceso de tres días, hasta el 5 de marzo, para validar las firmas recibidas por cada candidato. En el caso de que más de un candidato superase el corte de las 2.337 necesarias para participar el proceso, se seguiría adelante con la convocatoria de las elecciones y el club entraría en plena campaña electoral. Los finalistas tendrán del 6 al 13 de marzo para exponer sus ideas, debatir con sus contrincantes y ganarse la confianza del soci para ser el próximo presidente de la entidad blaugrana.

¿Cuándo son las elecciones del Barça en 2026 con Laporta, Víctor Font, Vilajoana y Marc Ciria?

La fecha marcada para las elecciones al próximo presidente del FC Barcelona es el domingo 15 de marzo, día en el que se celebrará el proceso electoral que designará al próximo mandatario de la entidad blaugrana. Los 114.504 socios llamados a las urnas tendrán todo el día para acudir a los cinco puntos de votación designados en las cuatro demarcaciones catalanas: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona y el Principado de Andorra. No se admitirá el voto por correo.

Una cola para votar en las elecciones de 2021 a la presidencia del FC Barcelona / VALENTI ENRICH

Xavi Vilajoana, Víctor Font, Marc Ciria y Joan Laporta son los cuatro precandidatos que más opciones tienen de llegar con opciones de ser presidentes al próximo 15 de marzo. En SPORT les contaremos todas las novedades sobre las elecciones al FC Barcelona y las reacciones a los comicios electorales en can Barça.