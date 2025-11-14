Así son los delanteros a los que sigue el Barça

El FC Barcelona lleva meses trabajando en un posible sustituto para Robert Lewandowski. A pesar de que no se ha tomado todavía una decisión con el polaco, el delantero finaliza su vinculación contractual como blaugrana el 30 de junio, momento en el que estará a punto de cumplir 38 años. Esta situación, sumada a que su ficha es una de las más elevadas del vestuario, empujan al club culer a separar los caminos con su '9'.

Ahora bien, para el ex del Bayern de Múnich la prioridad es clara: renovar con el Barça. Las lesiones musculares le han mermado en este arranque de temporada, pero sigue dejando detalles de auténtico 'killer', como el hat trick que anotó frente al Celta. Son ya siete los goles que ha anotado en este curso en las nueve apariciones en que se ha vestido de blaugrana.

Por otra parte, también está Ferran Torres, quien demostró el curso pasado de manera sobresaliente que puede actuar como relevo de Lewandowski en la punta del ataque. Eso sí, si el polaco se despide de la capital catalana, el Barça deberá acudir al mercado para fichar a otro delantero.

A continuación, repasamos las estadísticas de los cuatro delanteros que tiene el FC Barcelona monitorizados:

Julián Álvarez

Julián Álvarez, autor del primer tanto contra el Union SG / EFE

La prioridad número uno del FC Barcelona para reforzar su delantera: por rendimiento, edad, proyección, conocimiento de LaLiga... Pero no por precio de traspaso. El Atlético de Madrid no lo pondrá nada fácil en una hipotética negociación, a pesar de que el sueño del argentino desde pequeño es jugar en el Barça. La venta del 55% del accionariado del club colchonero al fondo estadounidense Apollo Sports Capital dificultan la operación: el dinero ya no será un problema para los rojiblancos.

Equipo: Atlético de Madrid

Edad: 25 años

Altura: 1,70 metros

Contrato: 30/06/2030

Valor de mercado: 100 millones de euros

2024/25: Partidos (57) / Goles (29) / Asistencias (8)

2025/26: Partidos (15) / Goles (9) / Asistencias (4)

Harry Kane

Harry Kane ya es cuarto en la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 y se prepara para asaltar la primera posición / Associated Press/LaPresse

Es el perfil que más se asemeja a Robert Lewandowski: largo recorrido internacional, se le caen los goles del bolsillo, de gran embergadura y podría adaptarse sin dificultades al esquema de Hansi Flick. Eso sí, como un perfil veterano como el suyo no rejuvenecería a la plantilla como se está haciendo en los últimos mercados de fichajes. De los cuatro candidatos es el que finaliza su contrato con mayor celeridad, por lo que el Bayern deberá decidir en los próximos meses si le renueva o le vende en verano para evitar una salida en 2027 como agente libre.

Equipo: Bayern de Múnich

Edad: 32 años

Altura: 1,88 metros

Contrato: 30/06/2027

Valor de mercado: 75 millones de euros

2024/25: Partidos (51) / Goles (41) / Asistencias (14)

2025/26: Partidos (17) / Goles (23) / Asistencias (3)

Etta Eyong

Etta Eyong suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos con el Levante UD / LEVANTE UD

Es la opción 'low cost' que contempla la dirección deportiva que, de hecho, ya trató su fichaje sobre la bocina en agosto, pero no acabó pujando del todo. El Villarreal apostó por la opción del Levante a cambio de 3 millones de euros, aunque incluyó varias cláusulas en su contrato que indican un nuevo traspaso este verano. Si el futbolista se vende por una cantidad de entre 3 a 7,5 millones de euros, el Villarreal se quedará con el 80% de la plusvalía mientras que el Levante accederá a solo el 20%. Si la venta es de 7,5 millones a 15 millones, la revalorización se reparte a partes iguales, mientras que si el traspaso es superior a 15 millones, el Levante se quedará con el 80% del incremento del precio. Pero hay más. Si el Levante rechaza una oferta de 15 millones o superior, el club granota está obligado a pagarle la plusvalía que hubiese generado esa venta aunque el Levante retenga al futbolista.

Equipo: Levante

Edad: 22 años

Altura: 1,81 metros

Contrato: 30/06/2029

Valor de mercado: 20 millones de euros

2024/25: Partidos (35) / Goles (20) / Asistencias (6)

2025/26: Partidos (12) / Goles (6) / Asistencias (3)

Serhou Guirassy

Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, celebra su gol en el partido de la Bundesliga ante el Augsburgo / ANNA SZILAGYI / EFE

Quizás, el nombre que ha sonado con menos fuerza de esta escueta lista de delanteros que monitoriza el Barça. Sin embargo, desde Alemania deslizan que es un perfil que interesa mucho a la dirección deportiva, sobre todo, después de ver su rendimiento en la Champions League el curso pasado: fue el máximo goleador con 13 tantos -empatado con Raphinha- y anotó un hat trick contra los blaugranas en la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes.

Equipo: Borussia Dortmund

Edad: 29 años

Altura: 1,87 metros

Contrato: 30/06/2028

Valor de mercado: 45 millones de euros

2024/25: Partidos (50) / Goles (38) / Asistencias (9)

2025/26: Partidos (15) / Goles (7) / Asistencias (4)