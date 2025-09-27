"No son buenas noticias con Joan Garcia"

Hansi Flick repasó la actualidad azulgrana en la rueda de prensa previa del partido de la séptima jornada de LaLiga ante la Real Sociedad en Montjuïc.

El técnico alemán se mostró muy contrariado por la lesión de Joan Garcia, dio detalles sobre la situación de Lamine Yamal y su más que probable regreso a la convocatoria y valoró el estado del césped del Estadi Olímpic Lluís Companys tras una operación de replante del césped en tiempo récord por parte del club.

La lesión de Joan y el regreso de Tek

Joan Garcia, que había rendido a gran nivel en un inicio de temporada brillante, sufrió una lesión en la última acción del encuentro contra el Oviedo -donde precisamente cometió su primer error bajo palos como culé- y será baja entre cuatro y seis semanas a la espera del comunicado médico definitivo tras la artroscopia que se le está practicando en estos momentos.

Sobre la situación en la portería, Flick fue claro y no negó el mazazo que supone perder al guardameta de Sallent: “¿Joan? No son buenas noticias. Había hecho un gran trabajo pero se lesionó en la última acción en Oviedo. Szczesny está de vuelta y con él ganamos tres títulos, es un portero y persona fantástica, no tengo dudas con él”. De esta forma, el polaco recuperará la titularidad tras un inicio de temporada en el que su trabajo ha sido a la sombre como mentor del flamante fichaje culé.

Minutos para Lamine

También hubo palabras sobre Lamine Yamal, que vuelve a la lista tras superar las molestias físicas que lo habían apartado en los últimos cuatro partidos del equipo contra el Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo, todos ellos victorias para los azulgranas.

Flick confirmó que tendrá minutos: “Creo que estará en el banquillo y tendrá algunos minutos”. Preguntado por la posible convocatoria del joven atacante con la selección española, el técnico prefirió no opinar: “No es mi trabajo, es trabajo del seleccionador español, si lo hace será su decisión”.

El césped de Montjuïc

El duelo ante la Real Sociedad será además especial por el escenario. El Barça regresará a Montjuïc después de arrancar el curso en el Johan, y el estado del césped era una de las grandes incógnitas. Flick, sin embargo, se mostró tranquilo: “Espero que esté bien, he visto imágenes y lo han hecho muy rápido, un gran trabajo. Mañana lo veremos pero creo que estará bien”.

Con todo, el Barça encara un choque clave para mantener el pulso al Real Madrid -pendiente de su duelo en el derbi contra el Atlético- en la parte alta de la tabla.