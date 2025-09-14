Estas son las alineaciones del Barça-Valencia de la Jornada 4 de Liga

Muchas incógnitas deparaba la alineación del Barça en el partido de esta noche de la Jornada 4 de Liga EA Sports frente al Valencia. Flick tenía que tomar decisiones abiertas en prácticamente todas las líneas y, casi con toda certeza, introducir cambios tanto en defensa como en el medio y el flanco ofensivo en el estreno oficial en casa de la temporada.

En este escenario tan poco habitual del Estadi Johan Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores, el cuadro barcelonista buscará su tercer triunfo del curso tras sumar dos victorias ante Mallorca y Levante y empatar en un encuentro gris en Vallecas ante el Rayo Vallecano.

EL VALENCIA QUIERE PESCAR SIN LAMINE

El Valencia, por su lado, llega a la Ciudad Condal (a Sant Feliu de Llobregat, concretamente) tras cosechar cuatro puntos de nueve posibles y sin ninguna baja por lesión. José Luis Gayà regresa a la convocatoria de Carlos Corberán tras perderse el último compromiso ante el Getafe por sanción. El cuadro 'che' quiere pescar en tierras catalanas y aprovechar la baja sensibilísima de Lamine Yamal.

Flick charla con Cubarsí en una imagen de archivo / Valentí Enrich

El propio Lamine ha provocado un cisma entre el Barça y la RFEF después de que Flick alzara la voz en la rueda de prensa de este sábado cargando duramente contra la selección por la gestión con el astro de Rocafonda, actualmente de baja indefinida. Una de las grandes incógnitas, precisamente, era la de quién iba a ocupar su vacío en el campo. La lógica nos decía que Raphinha pasaría a la derecha pese a que, sobre el papel, Roony Bardghji es el suplente 'oficial' de Lamine. Pero al ser la primera convocatoria del sueco, Flick se lo guarda como revulsivo.

Otra de las grandes dudas residía en el eje de la zaga. Cubarsí y Araujo fueron suplentes en el último partido oficial y había que ver si el técnico de Heidelberg apostaba por recuperar la pareja o mantener a Christensen y Eric o a alguno de ambos y poner en liza un nuevo tándem. Con la baja de Iñigo, aún debe consolidarse alguna dupla.

ALINEACIONES

De esta forma, la alineación del Barça para el choque en el Johan es la siguiente: Joan Garcia, Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Fermín, Rashford, Bardghji y Ferran.

Por su lado, el Valencia sale con el siguiente once: Julen, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayà, Santamaría, Javi Guerra, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.