‘Som un Clam’ reclama una candidatura unitaria para las elecciones del Barça

El movimiento Som un Clam alzó la voz este viernes en Sant Andreu de Llavaneres para reclamar una candidatura unitaria y transversal de cara a las próximas elecciones del FC Barcelona. Cerca de un centenar de socios, socias, peñistas y aficionados, junto a destacadas figuras del barcelonismo, llenaron la Biblioteca Font i Daniel en un acto marcado por la "preocupación social, institucional y ética que atraviesa el club".

La jornada se abrió con una exposición de Joan Camprubí, que sirvió para repasar el trabajo realizado por Som un Clam durante más de dos años, escuchando a socios de todo el territorio y elaborando propuestas con un doble objetivo: defender los derechos del socio y proteger el modelo de club, evitando una conversión en sociedad anónima deportiva.

Camprubí fue claro al referirse al futuro inmediato del Barça: “Estamos aquí para tender puentes hacia una candidatura unitaria. Queremos que el Barça vuelva a ser el ‘Más que un club’, el de Unicef y no el del Congo, el de los ejecutivos profesionales y no el de las comisiones, el Barça de los socios y no de los expulsados”. El portavoz denunció una gestión “opaca, totalitarista e individualista” y alertó del progresivo debilitamiento de los derechos del socio.

Posteriormente, en una mesa redonda en la que participaron Miró Molins, Albert Ferrer y Eduard Ros, se puso el foco en la "crisis social, institucional y ética" del FC Barcelona. Los ponentes coincidieron en que los resultados deportivos no pueden servir para ocultar una forma de gobernar el club alejada de la transparencia y la participación.

"Los socios tenemos menos protagonismo cada vez"

En clave deportiva, Albert Ferrer valoró positivamente la llegada de Hansi Flick y la apuesta por los jóvenes de La Masia en el primer equipo, aunque recordó que los impulsores de este proyecto ya no están en el club y que las secciones siguen sin avances reales en la construcción del nuevo Palau Blaugrana.

El turno abierto de preguntas evidenció el malestar de la masa social por cuestiones como el regreso al estadio, la falta de transparencia, el trato a los abonados o el seguidismo al Real Madrid. Molins fue contundente: “Los socios cada vez tenemos menos protagonismo. En los últimos diez años hemos perdido 30.000 socios. Hoy se prioriza al turista y se expulsa a la Grada d’Animació y a la Confederación de Peñas. El Barça es familia y eso hay que preservarlo”.

El apartado económico lo abordó Eduard Ros, con un diagnóstico alarmante: “El club pierde dinero de forma constante desde que esta junta tomó las riendas. Hay más de 300 millones de euros en pérdidas sin contar las palancas y debemos más de lo que valen nuestros activos. Estamos más cerca de la UCI que de volver a planta”.

Som un Clam concluyó el acto insistiendo en que la crisis del Barça va más allá de los números. Es una crisis social y ética, y solo una candidatura unitaria puede devolver al club el orgullo de haber sido, durante décadas, el mayor club social, polideportivo y democrático del mundo.