'Som un Clam' pone fecha límite a una candidatura unitaria

El proceso electoral a la presidencia del FC Barcelona ya lleva varios días en marcha con cuatro precandidatos: Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria. El primero de ellos fue el vencedor de los últimos comicios, celebrados hace cinco años, y se ha presentado a la reelección como favorito para volver a ser el más votado en las elecciones que se celebrarán el domingo 15 de marzo.

Durante toda la precampaña ha sobrevolado la opción de formar una candidatura unitaria para enfrentarse en las urnas a Laporta, pero esta no se ha acabado de concretar. Según ha podido saber SPORT, 'Som un Clam', la plataforma liderada por Joan Camprubí sigue explorando esta opción y marca el 2 de febrero como fecha límite para que esta acabe concretándose. Dicha jornada es la que está estipulada como en la que los precandidatos deberán aportar las firmas obtenidas durante dos semanas como sinónimo del apoyo de socios y socias.

'Som un Clam' considera que esta es la única manera de derrotar a Laporta en los comicios. Para ello, tan solo se deberían presentar las firmas de una precandidatura y las otras dos deberían retirarse antes. En el caso de llegar a este acuerdo, por el cual son optimistas porque se han llevado a cabo algunas reuniones, consideran que el líder de esta hipotética candidatura unitaria debería ser el aspirante que haya reunido más firmas durante estas dos semanas.

Por otra parte, desde 'Som un Clam' han dado la consigna a sus 5.000 afiliados que firmen por cualquiera de los otros tres precandidatos que se han presentado a la carrera electoral diferente al actual expresidente: Víctor Font, Xavi Vilajoana o Marc Ciria; sin mostrar una predilección especial por uno u otro.