'Som un clam' convoca un acto en el Spotify Camp Nou

El retraso en el retorno al Spotify Camp Nou y su gestión comunicativa está generando malestar en parte de la masa social barcelonista. Ante este escenario, los grupos de oposición al presidente Joan Laporta están aprovechando el descontento para ganar adaptes. Este es el caso de la plataforma 'Som un clam' que ha convocado un acto este viernes en los alrededores del coliseo azulgrana.

El evento, denominado 'Tornem a l'estadi?', empezará a las 12.45 horas en la calle del Pinto Ribalta 17, cerca del antiguo Miniestadi. La jornada contará con la presencia de distintos miembros y portavoces de 'Som un clam', que llevarán a cabo un recorrido por los aledaños del Spotify Camp Nou junto a los presentes. Todo ello con el objetivo de evaluar la situación de las obras y valorar el Espai Barça una semana antes del posible regreso en el partido ante el Valencia. Aun así, en estos momentos, todo apunta a que el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga se jugará en el Estadi Johan Cruyff.

Posteriormente, algunos de los líderes del proyecto harán declaraciones frente al feudo culer y atenderán a los medios de comunicación. Se espera que tome la palabra la cara más visible de la plataforma de oposición a la actual junta deportiva, Joan Camprubí Montal. Sin embargo, el bisnieto y nieto de los Agustí Montal, que fueron presidentes del Barça durante el franquismo, parece haber perdido fuerza para ser el candidato del grupo en las próximas elecciones, que se celebrarán en 2026.

Cabe recordar que 'Som un clam' se presentó en sociedad en octubre del año pasado en la Fira de Barcelona ante unos 1.000 asistentes. La plataforma de oposición tiene como fin la defensa de los socios y socias culers y se define como un motor de cambio. Además, en los últimos tiempos ha pedido la dimisión del presidente azulgrana, precisamente, por la gestión de la vuelta al Camp Nou.