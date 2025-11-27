'Som un Clam' carga contra la Junta por el retorno al Camp Nou: “Hay que dejar de maltratar al socio”

La plataforma Som un Clam, uno de los grupos de oposición a la Junta Directiva de Joan Laporta, ha emitido este jueves un duro comunicado en el que critica la gestión del regreso parcial al Spotify Camp Nou. El colectivo celebra el retorno al estadio después de dos años y medio de exilio, pero denuncia que la actual directiva “maltrata al socio” y prioriza la imagen pública por encima de la transparencia y el trato a los abonados.

Según la entidad, el nuevo Camp Nou será “un referente para el resto de clubes” una vez terminado, pero considera que no tiene sentido la “alegría desbocada” de la Junta cuando el estadio todavía está a medio construir. “Los socios no saben dónde se sentarán y ya se tiran petardos con el Estadio a medias. ¿Qué celebramos exactamente? ¿El año de retraso, los 385 millones que nos debe la constructora?”, denuncia el texto.

Som un Clam critica especialmente la fiesta organizada por el club para la reapertura parcial, que consideran pensada para turistas y no para el socio: “Entradas a precios desorbitados y un entrenamiento previo de pago para los socios, el motor real del barcelonismo”. Para la plataforma, actos de este tipo transmiten “propaganda” y tienen un “componente electoralista”, priorizando “la foto y el relato” por encima de la claridad en plazos, costes e incumplimientos.

El colectivo también vuelve a señalar la pérdida de peso del abonado en el nuevo Camp Nou. Del aforo aproximado de 45.000 espectadores, dicen, “menos de 25.000 son abonados”. Reclaman que se amplíe de forma urgente esa cifra incorporando a antiguos poseedores de abono o agilizando una lista de espera que “avanza a paso de tortuga desde hace años”. Añaden que hay asientos con visibilidad reducida ocupados por socios y no por turistas, lo que consideran un agravio.

La plataforma propone que el club destine un mayor porcentaje de entradas a socios o residentes en Cataluña, o que cuenten con descuentos más elevados. Advierten de que los próximos partidos, incluidos los del Atlético de Madrid y el Eintracht, mantienen “la misma tónica”, alejando a aficionados jóvenes y familias. “Ni aficionados, ni jóvenes ni familias pueden permitirse disfrutar del Barça de todos”, afirman, alertando de que esta situación perjudica la identidad del club y el ambiente en la grada.

Som un Clam insiste en que el socio está siendo tratado “como un cliente y no como un propietario”, y denuncia una “improvisación constante” en la toma de decisiones. Reclaman garantías de participación y transparencia en cada paso del proyecto.

El comunicado también cuestiona el sistema provisional de asignación de asientos. “Ahora que ya estamos instalados en casa, ¿no sería conveniente que los abonados mantuvieran un asiento fijo? ¿O es un privilegio reservado solo a los VIP?”, señalan.

Finalmente, la plataforma exige la restitución de la Grada de Animación, recordando que la afición la reclama de forma continuada. Critican que la Junta “expulse” a este colectivo y prefiera “poner lonas” en su lugar. También reclaman respeto a la figura de Messi en el minuto 10 y piden claridad sobre la ubicación y el precio de los asientos cuando el estadio esté plenamente operativo.

“Exigimos respeto a los socios, los verdaderos propietarios del club”, concluye Som un Clam, asegurando que seguirán apoyando al Barça “pase lo que pase”.