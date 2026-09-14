Som un Clam alerta sobre las cuentas del Barça: "Somos el club más endeudado de Europa"

'Som un Clam', grupo de opinión barcelonista liderado por Joan Camprubí, ha hecho público un análisis de las cuentas del FC Barcelona correspondientes al ejercicio 2025-2026 que pone el foco en varios indicadores económicos que considera preocupantes de cara a la próxima Asamblea de Socios Compromisarios. La plataforma parte de una idea clara: el buen momento deportivo no debe impedir analizar cuál es la situación real del club a medio y largo plazo.

Joan Laporta presedirá la Asamblea de Compromisarios / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

"Hay motivos reales para la ilusión, y es justo empezar por ahí", señala la nota, en referencia al inicio de temporada, la recuperación del pulso en el Camp Nou y la competitividad del primer equipo. Sin embargo, 'Som un Clam' introduce inmediatamente el contrapunto: “La sostenibilidad económica no es un obstáculo para la ilusión: es la condición para que dure”.

El principal motivo de preocupación es la deuda. Según el análisis de la plataforma, "esta alcanza ya los 2.441 millones de euros, después de crecer en 357 millones en un solo ejercicio, con 676,7 millones que vencen a corto plazo". Som un Clam se pregunta cómo piensa la junta reducir este volumen de endeudamiento y cuestiona que pueda hablarse de estabilización económica cuando, pese a incorporar 354,4 millones de nueva financiación, la caja habría disminuido en 91,5 millones y el flujo de caja de explotación continúa siendo negativo.

El Camp Nou sigue en obras / Dani Barbeito

La plataforma también pone el foco en una aparente paradoja: el Barça supera los 1.000 millones de ingresos, pero soporta a la vez 114,2 millones de gastos financieros. “¿Qué plan tiene la Junta para que los 114,2 millones de gasto financiero no continúen anulando cualquier mejora del resultado de explotación?”, plantea.

Otro de los grandes apartados es el Espai Barça. Som un Clam reclama conocer cuánto queda exactamente por pagar, cuándo estará definitivamente acabado el estadio, qué proyecto real existe para el nuevo Palau y si el club puede reclamar indemnizaciones a la constructora por los retrasos. También pide respuestas sobre una cuestión especialmente sensible para los socios: "dónde se ubicarán finalmente y cuánto costarán los abonos".

Preocupa la situación patrimonial

La situación patrimonial es otro de los elementos destacados. La nota apunta a "unos fondos propios de -168 millones" y recuerda que el incumplimiento de la normativa financiera de la UEFA ya habría supuesto "15 millones de sanción", con la posibilidad de afrontar hasta otros 45 millones". 'Som un Clam' pide además que la junta establezca un calendario concreto para recuperar el equilibrio patrimonial, con objetivos anuales verificables.

Así ha sido el sorteo de compromisarios del Barça para las próximas asambleas / FCB

También aparecen dudas alrededor de Barça Studios, después de que el club haya aumentado su participación del 53,4% al 63,14% pese a que, según el documento, el activo acumula un deterioro equivalente al 69% del valor invertido. La plataforma pregunta qué plan de negocio justifica seguir incrementando la exposición a este proyecto. En materia de gasto, 'Som un Clam' señala que el presupuesto 26-27 vuelve a situar "la masa salarial deportiva en 633 millones de euros, prácticamente al mismo nivel de los 636 millones de la temporada 19-20, antes de la pandemia". También cuestiona el crecimiento del "60% de la estructura no deportiva en cinco años" y reclama conocer qué mecanismos de control se han aplicado.

¿Un club vendedor?

La plataforma introduce, además, una cuestión de fondo sobre el modelo económico del club: “¿Se ha convertido la venta recurrente de jugadores en una pieza imprescindible para cuadrar las cuentas? ¿Es el Barça, estructuralmente, un club vendedor?”. Y cierra su análisis cuestionando la credibilidad del presupuesto de 2026/27 después de, según recuerda, "cuatro ejercicios consecutivos de incumplimiento, con una nueva desviación negativa de 22 millones este último año".

Dembélé, Ferran y Dro, tres exazulgranas en París / X

'Som un Clam' asegura que el objetivo de estas preguntas no es otro que exigir transparencia antes de la Asamblea. “Pedir respuestas claras es contribuir a construir y proteger el futuro de nuestro club”, concluye la nota. Su reivindicación final resume el tono del documento: un Barça competitivo sobre el césped, pero también “fuerte y económicamente sólido” para que la actual ilusión deportiva pueda mantenerse durante muchos años.