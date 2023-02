Las soluciones de Xavi sin Lewandowski

El técnico ha usado seis fórmulas distintas en los seis partidos que Robert no ha sido titular o no ha jugado Raphinha y Ferran Torres apuntan a la titularidad como extremo y delantero centro, respectivamente

Robert Lewandowski no suele perderse demasiados partidos y, mucho menos, por estar lesionado. El del próximo jueves frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu será, de hecho, el primero. Cierto es que no disputó la última jornada de la fase de grupos de la Champions ante el Viktoria Plzen por problemas en la espalda, pero fue más por precaución que por lesión. Tampoco salió de inicio ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla en LaLiga, entró en el segundo tiempo y tuvo tiempo de marcar y dar dos asistencias. Además, descansó en la Copa ante el Intercity y estuvo castigado, por obra y gracia de Gil Manzano, tres partidos de LaLiga.

De los seis partidos, el Barça fue capaz de ganar cinco y empatar uno, el del Intercity, aunque lo acabó solventando en la prórroga. En los seis, sin embargo, Xavi necesitó improvisar una delantera para minimizar la ausencia de su mejor hombre en ataque, máximo goleador del equipo con 25 goles en 31 encuentros. También ha dado seis asistencias. Son los números de un futbolista que, pese a que no está pasando por su mejor momento, es imprescindible para los blaugrana.

El técnico, de hecho, ha usado seis opciones distintas para cada uno de los seis partidos en los que el polaco no ha salido de inicio o no ha jugado ni un minuto. Ante el Atlético y el Getafe, de forma consecutiva, Xavi alineó en ataque a Raphinha, Ansu y Dembélé, aunque el extremo derecho ante los colchoneros fue Ousmane y ante los azulones, Raphinha. Por su parte, Fati es quien más veces ha repetido como delantero centro en ausencia de Lewandowski. Lo ha hecho hasta en tres ocasiones, ante Atlético, Getafe y Girona, curiosamente los tres que no jugó por sanción Robert.

Sin Lewy, solo una vez con cuatro medios

Los tres, junto a Ferran Torres y Memphis Depay, que ejerció de nueve ante Cádiz e Intercity, se han repartido los minutos que ha dejado libres el '9' del Barça. Curiosamente, sin Lewy, solo ante en el Metropolitano Xavi ha usado la fórmula del cuarto centrocampista, con Gavi escorado a la izquierda. Ante el Real Madrid, sin Dembélé, lesionado, y con un Ansu que no se ha ejercitado este martes con normalidad, todo hace pensar que Ferran Torres jugará de referencia con libertad de movimientos y Raphinha partirá desde la derecha, una opción que solo se ha repetido en una ocasión, ante el Viktoria Plzen. Con Fati renqueante, Gavi les podría acompañar, lo que supondrá jugársela con una delantera inédita.