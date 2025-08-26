Soluciones 'exprés' si no se inscribe a Bardghji

Tic-tac. Quedan apenas seis días para que se cierre el mercado de fichajes y en el FC Barcelona hay todavía muchos (demasiado) asuntos por cerrar. Y el problema es que unos derivan en los otros. Por ejemplo, la rescisión de Oriol Romeu, que abre las puertas para poder registrar, por ejemplo, a Gerard Martín. La cesión que se cerrará de Iñaki Peña al Elche (ya renovado el alicantino hasta 2029) que, téoricamente, dejará inscribir en la Liga a Szczesny.

Desatascar la situación de Héctor Fort, con quien no cuenta Flick y se quiere ceder para que gane minutos y experiencia. La cuenta atrás se ha activado en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que irremediablemente parece que vivirán otro cierre de ventana veraniega de alto voltaje. Al principio todo son buenas intenciones y deseos, pero la cruda realidad es que cuesta muchísimo todo y se sigue sin entrar en esa regla del 1:1 que se ha convertido en una especie de obsesión/pesadilla para le barcelonismo.

CONTENTOS CON EL NIVEL DE BARDGHJI

Dentro de esas carpetas que tienen sobre la mesa Deco y la junta está la de inscribir a uno de los nuevos fichajes de este verano. Roony Bardghji lleva desde el primer día (14 de julio) a las órdenes de Hansi Flick. Llegó muy bien físicamente y con una actitud encomiable y a lo largo de estas semanas se ha ganado tanto al vestuario como al técnico germano.

Roony Bardghji, único fichaje del FC Barcelona pendiente de inscripción / Valentí­ Enrich

La idea es clara dentro del área deportiva y no es otra que registrarlo como futbolista de pleno derecho del primer plantel barcelonista. También existe la posibilidad de inscribirlo con ficha del filial y que esté con Flick (como ha hecho el Madrid con Mastantuono), pero el Barça no quiere arriesgarse a que en unos meses la Liga pueda intervenir al ver que ni pisa el Barça Atlètic.

TONI, VERSATILIDAD ARRIBA

De todas formas, en el Barça, por si acaso, se preparan para cualquier escenario. Y Flick sabe que cuenta con alternativas por si finalmente el club no puede inscribirlo. Piezas tiene en la recámara para complementar ese costado derecho del ataque. Empezando por un Toni Fernánez que ya está en dinámica permanente del primer plantel. Y siguiendo por otro jugador del que se está hablando mucho estos días.

Jan Virgili, Toni, Guille y Dani Rodríguez en el primer día de la pretemporada. / FCB

Jan Virgili lleva semanas en la rampa de salida. Tras hacer la primera parte de la pretemporada con el primer equipo, no viajó a la gira asiática. Y tanto él como su entorno apostaron por salir al contar con ofertas de Segunda A y de Primera. Con el Mallorca y Arrasate apretando mucho.

Jan no deja de ser una alternativa muy interesante para ese extremo. Habilidoso, descarado y se crece ante situaciones de presión, como el pasado sábado en Maracaná y ante casi 50.000 espectadores en esa final de la Intercontinental sub'20.

CUENTA ATRÁS

Por ahora, Deco mantiene en 'stand by' su situación cuando estaba todo bastante adelantado con el club bermellón. Veremos si quiere aguantar un poco y cuál es la decisión. Hay cierto 'temor' a traspasarlo y que el chico se salga esta temporada y no tener el control sobre él. Veremos, pero todos los escenarios están abiertos con el tema de Bardghji, que sigue entrenando a tope y que se salió el otro día en el amistoso con el Barça Atlètic.