Todas las soluciones que daría Bernardo Silva

"Es irremplazable. Cuando Bernardo no está, tenemos que jugar con otro sistema". Con estas palabras, Guardiola resumió la importancia de Bernardo Silva en el City.

Para Pep, al igual que ocurre en el PSG con Vitinha o en el Barça con Pedri, el portugués representaba más un rol que una posición. Su presencia definía el juego del equipo, aunque no siempre ocupara el mismo lugar sobre el campo.

"Puede hacerlo todo. El sueño de un entrenador es tener un jugador que pueda jugar en cualquier posición excepto de portero".

Y la frase de Guardiola no era ningún farol. En el famoso Mónaco de Mbappé, Bernardo jugaba en banda dentro de un 4-4-2. Cuando el City apostó por él, Pep fue exprimiendo al portugués en distintas posiciones.

Con los ingleses ha jugado de interior puro, su posición más natural, pero también como mediocentro, mediapunta, falso 9 e incluso lateral izquierdo.

Pero más allá de su dinamismo y predisposición, Guardiola siempre destacó otra faceta: "Lo elegí como capitán por una razón: cuando estábamos en grandes problemas, él siempre estaba ahí. No importa la posición. Siempre piensa en qué es lo mejor para el equipo".

En un Barça que ha ido perdiendo capas de liderazgo y experiencia con la salida de Iñigo el verano pasado y, ahora, con la de Lewandowski, su incorporación tendría aún más sentido. También encajaría con una idea a la que parece estar dándole vueltas Flick: lograr que el equipo tenga más control.

En la recta final de la temporada, coincidiendo con la baja de Lamine, el alemán insistió en la idea de sumar un cuarto centrocampista. Gavi, Pedri, Olmo y Fermín coincidieron muchos minutos sobre el césped, mientras que la banda derecha se la repartieron Roony y Rashford.

Guardiola: "Duermo mejor cuando sé que juega Bernardo Silva" / Perform

Bernardo en el Barça de Flick

El portugués, gracias a su polivalencia, permitiría a Flick ganar alternativas en varias posiciones, pero sobre todo añadiría un competidor del más alto nivel para los partidos más exigentes de la temporada.

Para las noches grandes de Champions no cuesta imaginar un centro del campo formado por De Jong, Pedri y Bernardo. Con esa fórmula, Flick reuniría a los tres centrocampistas de la plantilla con más recursos para conservar el balón bajo presión.

Pero el alemán, también, incorporaría una pieza capaz de desempeñar un rol parecido al que tuvo Xavi en la etapa de Luis Enrique en el banquillo del Barça: un suplente de lujo capaz de entrar en la segunda mitad cuando al equipo le falte control. Con Bernardo, además, Flick podría dosificar mejor a Pedri, ya que ambos comparten rasgos futbolísticos muy similares.

Al igual que el canario, Bernardo no solo destaca por lo que hace con el balón. También es uno de los futbolistas que más kilómetros recorre en cada partido.

Bernardo puede ocupar cualquiera de las tres posiciones del centro del campo, aunque ahora mismo Flick cuenta con seis futbolistas para esos puestos —De Jong, Casadó, Bernal, Pedri, Gavi y Olmo—, a los que se sumaría una séptima opción.

De ahí que en el club encajen posibles salidas como las de Casadó, aunque por ahora el jugador no está por la labor, o Roony en ataque, para hacerle sitio al portugués. Bernardo puede ocupar ambas bandas o desempeñar funciones de falso 9.

En el City del triplete jugó sobre todo como extremo derecho, una posición que en el Barça pertenece a Lamine. Esta temporada, en cambio, ha actuado muchísimas veces al lado del mediocentro —ya fuera Rodri, Nico o Kovacic—; es decir, en una zona muy similar a la que suele ocupar Pedri.

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Con Bernardo, el Barça incorporaría más control que desequilibrio. Más lectura de juego que explosividad individual. Xavi ya lo quiso para su Barça, pero todo apunta a que será Flick quien pueda disfrutarlo.