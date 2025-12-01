¿Cómo solucionará el Barça el problema con las entradas en el Spotify Camp Nou?

El FC Barcelona vuelve a la Liga este martes frente al Atlético de Madrid. El tercer partido en el remodelado Spotify Camp Nou y en el que se espera seguir ajustando las incidencias propias de un estadio que está en estreno. El encuentro corresponde al avanzado en la Liga por la disputa de la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí.

El principal problema del sábado contra el Alavés fue un fallo tecnológico con el QR de las entradas que dejó a 7.500 socios sin localidad a pocos minutos del inicio del choque. La vicepresidenta, Maria Elena Fort, pidió disculpas y explicó que se había tratado de una relentización de las descargas. La Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) funcionó para que los afectados recibieran un documento PDF para entrar, acceder a través del localizador o por la identificación visual.

El Barça está trabajando en distintas reuniones durante este lunes para ajustar el sistema técnico y no se vuelvan a repetir los problemas. El club emitirá un comunicado para explicar a los socios el plan para el partido ante el Atlético de Madrid y las soluciones encontradas para que nadie más sufra este problema.

La entidad azulgrana también prepara la logística de movilidad en el primer partido que se jugará entre semana en un día laborable. El FC Barcelona aconsejará más que nunca a los hinchas culés que recurran al transporte público o tengan que realizar trayectos andando para evitar el colapso de la zona. Los accesos para los vehículos aún están complicados a causa de las obras.

Por otra parte, el club ha puesto a disposición del Atlético de Madrid 600 entradas para sus aficionados. Por tanto, tal y como ocurrió frente al Alavés, el Barça tiene la cortesía de ceder entradas, pese a la poca capacidad que ofrece actualmente el Spotify Camp Nou con 45.000 espectadores.

Después del Athletic y el Alavés, el Barça afronta un duelo con aroma a Champions League, que también servirá como banco de pruebas de cara al duelo ante el Eintracht de Frankfurt del próximo martes 9 de enero en el que se espera un gran ambiente.