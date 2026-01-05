Solucionado el último escollo para el fichaje de Hamza Abdelkarim

El fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça Atlètic se hará oficial en los próximos días. El club blaugrana y el Al Ahly ya han llegado a un acuerdo y han salvado el escollo definitivo que torpedeaba dar luz verde a la operación: el económico. Todo está preparado para que el joven futbolista egipcio se convierta en la nueva incorporación del filial blaugrana para la segunda mitad de la temporada; de hecho, se espera que a lo largo de esta semana ya ponga rumbo a la capital catalana.

Según informa el periodista Mahmoud Shawky, el coste de la cesión será de 1,5 millones de euros, que el Barça deberá abonar en el momento en que Hamza Abdelkarim dispute cinco encuentros con el filial culer. A ello se sumarían hasta 5 millones de euros adicionales en variables, ligados a distintos bonus de rendimiento. Estos incentivos estarían basados en factores como el número de partidos disputados con el primer equipo del Barcelona, los goles anotados y otros objetivos deportivos. No se limitarían al primer año, sino que se extenderían a lo largo de todo el contrato que firmara el jugador como blaugrana, garantizando, así, al Al Ahly un retorno económico que puede ser considerablemente elevado si se cumplen todas las variables.

Sin embargo, la presión del propio futbolista y de su entorno para que la operación acabe llegando a buen puerto han sido esenciales. El Al Ahly trataba de sellar la renovación de su joven perla por tres o cuatro temporadas más antes de efectuar la cesión al Barça. Sin embargo, su padre se opuso en rotundo a esta condición y se ha reducido a una prórroga contractual de un año más, previo a su incorporación en calidad de préstamo al filial culer.

Como decíamos, está previsto que nuestro protagonista haga las maletas esta misma semana rumbo a Barcelona. De hecho, en estos días se está llevando a cabo la grabación de un vídeo del futbolista agradeciendo al Al Ahly el aprendizaje que ha recibido en los últimos años, que le han permitido dar el salto a la élite futbolística.