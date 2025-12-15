La solución de Santi Cañizares para la portería del Barça: "Calculó mal con Ter Stegen"

La llegada a la portería azulgrana de Joan Garcia provocó que se abriera el debate sobre quién debía ser el arquero titular de Flick. Unos apostaban por el experimentado Ter Stegen, el indiscutible durante los últimos años, mientras que otros creían que debía serlo el ex del Espanyol al demostrar su solvencia y su progresión de futuro.

Sin embargo, el debate quedó en suspense por culpa de la lesión que ha apartado al alemán de los terrenos de juego desde el mes de julio, pero con la recuperación de sus problemas lumbares volvió la pregunta del principio de la temporada, ¿quién debe ser el titular?

Joan Garcia y Ter Stegen pugnan por un puesto en el FC Barcelona / EFE

Aunque parece que Flick lo tiene claro, Joan, es un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos días y uno de los que ha querido aportar su visión del tema es el exportero del Valencia, Santi Cañizares, actualmente colaborador en 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

"Yo creo que el Barça calculó mal", empieza su exposición. El motivo, según el meta, es que "pensó que poner a Ter Stegen en el mercado iba a ser sencillo", pero no recaló en que el portero "tiene dos años y medio todavía de contrato y un salario muy alto, tanto como el historial de lesiones en los últimos dos años", algo que dificulta la salida rápida esperada por el club.

Ter Stegen y Tek, durante el calentamiento en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

Por eso, para Cañizares la única solución es clara: "Lo mejor para todos es una cesión hasta final de temporada, que él pueda ir al Mundial. Da igual el equipo, si lo que se trata es de jugar y demostrar que estás bien", piensa.

Con ello, "animaría al mercado de verano y al jugador", y se abriría la posibilidad de que saliera durante la próxima ventana de compras y ventas, pese al salario, ya que demostraría ser un jugador solvente que asegura puntos bajo palos.

Ter Stegen cumplirá 34 años en marzo y todavía no ha debutado con el Barça esta temporada, ni parece que su entrenador tiene intención de que pueda hacerlo.

Tan solo queda saber si en el partido de Copa del Rey de esta semana el entrenador le da la oportunidad a su tocayo o si apuesta por Szczesny como su portero suplente, lo que aclarará casi definitivamente si volverá a defender los colores del Barça o su tiempo en el Camp Nou ha llegado a su fin.

El alemán ha jugado 422 partidos con el club de los cuales en 175 ha conseguido dejar la portería a 0.